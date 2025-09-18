Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
Київ • УНН
Україну обрано до Адміністративної ради та Ради поштової експлуатації Всесвітнього поштового союзу. росія та білорусь програли вибори до цієї організації, що підкреслює їхню ізоляцію.
Україна отримала місця в Адміністративній раді та Раді поштової експлуатації Всесвітнього поштового союзу. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга передає УНН.
Україну щойно обрано до керівних органів Всесвітнього поштового союзу — Адміністративної ради та Ради поштової експлуатації. Вдячні державам-членам за довіру. Переконані, що експертиза України сприятиме посиленню цифрової трансформації, операційних можливостей в умовах криз та глобальних поштових мереж
Він підкреслив, що те, що росія та білорусь програли вибори до цієї організації є дуже символічним, адже "державі-агресору та співучасниці злочину агресії не місце в керівних органах міжнародних організацій".
Виїзним консульським обслуговуванням скористались понад 1 тис. українців за кордоном з початку вересня - Сибіга18.09.25, 13:46 • 2234 перегляди