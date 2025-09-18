Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли

Україна отримала місця в Адміністративній раді та Раді поштової експлуатації Всесвітнього поштового союзу. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга передає УНН.

Україну щойно обрано до керівних органів Всесвітнього поштового союзу — Адміністративної ради та Ради поштової експлуатації. Вдячні державам-членам за довіру. Переконані, що експертиза України сприятиме посиленню цифрової трансформації, операційних можливостей в умовах криз та глобальних поштових мереж - написав Сибіга у своєму Telegram.

Він підкреслив, що те, що росія та білорусь програли вибори до цієї організації є дуже символічним, адже "державі-агресору та співучасниці злочину агресії не місце в керівних органах міжнародних організацій".

