Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
12:49 • 12146 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 22675 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 32195 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 21315 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 19328 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 29177 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 15744 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 48087 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 44376 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли

Київ • УНН

 • 350 перегляди

Україну обрано до Адміністративної ради та Ради поштової експлуатації Всесвітнього поштового союзу. росія та білорусь програли вибори до цієї організації, що підкреслює їхню ізоляцію.

Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли

Україна отримала місця в Адміністративній раді та Раді поштової експлуатації Всесвітнього поштового союзу. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга передає УНН.

Україну щойно обрано до керівних органів Всесвітнього поштового союзу — Адміністративної ради та Ради поштової експлуатації. Вдячні державам-членам за довіру. Переконані, що експертиза України сприятиме посиленню цифрової трансформації, операційних можливостей в умовах криз та глобальних поштових мереж 

- написав Сибіга у своєму Telegram.

Він підкреслив, що те, що росія та білорусь програли вибори до цієї організації є дуже символічним, адже "державі-агресору та співучасниці злочину агресії не місце в керівних органах міжнародних організацій".

Виїзним консульським обслуговуванням скористались понад 1 тис. українців за кордоном з початку вересня - Сибіга18.09.25, 13:46 • 2234 перегляди

Альона Уткіна

Політика
Білорусь
Андрій Сибіга
Україна