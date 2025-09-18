Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли

Украина получила места в Административном совете и Совете почтовой эксплуатации Всемирного почтового союза. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.

Украина только что избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза — Административный совет и Совет почтовой эксплуатации. Благодарны государствам-членам за доверие. Убеждены, что экспертиза Украины будет способствовать усилению цифровой трансформации, операционных возможностей в условиях кризисов и глобальных почтовых сетей - написал Сибига в своем Telegram.

Он подчеркнул, что то, что россия и беларусь проиграли выборы в эту организацию, очень символично, ведь "государству-агрессору и соучастнице преступления агрессии не место в руководящих органах международных организаций".

