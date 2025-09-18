$41.190.02
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
12:49 • 12878 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 23419 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 33184 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 21816 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 19508 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 29580 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 15794 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 48438 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка Украины
17 сентября, 17:46 • 44516 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
В рф заявили об атаке дронов на завод "Газпрома" в Башкортостане: возник пожарVideo18 сентября, 08:55 • 8850 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 29128 просмотра
10-летний мальчик больше года ухаживал за двумя братьями с генетическим заболеванием: прокуратура инициировала расследование в отношении соцслужб18 сентября, 09:16 • 15751 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 20880 просмотра
Коломойскому не вернут паспорт Украины: Верховный Суд поставил точку в деле15:35 • 8600 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 21040 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 33184 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 29287 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 29580 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 48438 просмотра
Дональд Трамп
Кир Стармер
Владимир Зеленский
Роберта Метсола
Андрей Сибига
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Киевская область
Великобритания
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 26218 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 25634 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 25818 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 24264 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 53504 просмотра
ТикТок
ЧатГПТ
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 1298 просмотра

Украина избрана в Административный совет и Совет почтовой эксплуатации Всемирного почтового союза. россия и беларусь проиграли выборы в эту организацию, что подчеркивает их изоляцию.

Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли

Украина получила места в Административном совете и Совете почтовой эксплуатации Всемирного почтового союза. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.

Украина только что избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза — Административный совет и Совет почтовой эксплуатации. Благодарны государствам-членам за доверие. Убеждены, что экспертиза Украины будет способствовать усилению цифровой трансформации, операционных возможностей в условиях кризисов и глобальных почтовых сетей 

- написал Сибига в своем Telegram.

Он подчеркнул, что то, что россия и беларусь проиграли выборы в эту организацию, очень символично, ведь "государству-агрессору и соучастнице преступления агрессии не место в руководящих органах международных организаций".

Выездным консульским обслуживанием воспользовались более 1 тыс. украинцев за границей с начала сентября - Сибига18.09.25, 13:46 • 2264 просмотра

Алена Уткина

Политика
Беларусь
Андрей Сибига
Украина