Україна має право завдавати ударів по військових цілях на території росії - речник МЗС
Київ • УНН
Україна має право завдавати ударів по будь-яких законних військових цілях на території росії, оскільки дві країни перебувають у стані війни. Це відповідає міжнародному праву та статті 51 Статуту ООН.
Україна має право завдавати ударів по будь-яких законних військових цілях на території росії. Це відповідає міжнародному праву, оскільки дві країни перебувають у стані війни.
Деталі
Речник відомства Георгій Тихий зазначив, що Україна має повне право, згідно з міжнародним правом та статтею 51 Статуту ООН завдавати ударів по будь-яких законних цілях на території росії.
Ми не зовсім розуміємо увагу, яка іноді приділяється цьому факту, адже росія завдає ударів по військових, цивільних та інших об’єктах усередині України
Додатково
Стаття 51 Статуту ООН підтверджує невід'ємне право держав-членів Організації Об’єднаних Націй на індивідуальну або колективну самооборону у разі збройного нападу. Дане право діє до тих пір, поки Рада Безпеки ООН не вживе заходів, необхідних для підтримання міжнародного миру та безпеки.
Нагадаємо
