Украина имеет право наносить удары по военным целям на территории россии - представитель МИД

Украина имеет право наносить удары по любым законным военным целям на территории россии. Это соответствует международному праву, поскольку две страны находятся в состоянии войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Подробности

Представитель ведомства Георгий Тихий отметил, что Украина имеет полное право, согласно международному праву и статье 51 Устава ООН, наносить удары по любым законным целям на территории россии.

Мы не совсем понимаем внимание, которое иногда уделяется этому факту, ведь россия наносит удары по военным, гражданским и другим объектам внутри Украины - заявил Тихий.

Дополнительно

Статья 51 Устава ООН подтверждает неотъемлемое право государств-членов Организации Объединенных Наций на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения. Данное право действует до тех пор, пока Совет Безопасности ООН не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности.

Напомним

