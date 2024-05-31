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Україна і МВФ домовилися про четвертий перегляд програми фінансування на суму 15,6 мільярда доларів

Україна і МВФ домовилися про четвертий перегляд програми фінансування на суму 15,6 мільярда доларів

Київ • УНН

 • 34194 перегляди

Україна і МВФ досягли угоди про четвертий перегляд програми розширеного фінансування на суму 15,6 мільярда доларів, що відкриває шлях для отримання Україною коштів на суму 2,2 мільярда доларів.

Україна та МВФ на рівні експертів домовилися про четвертий перегляд програми Механізму розширеного фінансування (EFF) обсягом 15,6 млрд доларів. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

Шмигаль зауважив, що раніше Україна в жодній програмі МВФ не доходила до четвертого перегляду. Сьогоднішні домовленості — це свідчення нашої відданості реформам та змінам для нашої країни.

"Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки до четвертого перегляду. Після затвердження Виконавчою радою МВФ, що має відбутись найближчими тижнями, Україна отримає 2,2 млрд доларів", - повідомив прем'єр.

Він наголосив, що кошти партнерів допомагають уряду фінансувати всі ключові видатки бюджету в повному обсязі та направляти наші внутрішні ресурси на оборону країни.

"Дякую МВФ за важливу підтримку", - резюмував Шмигаль.

Місія МВФ та Україна розпочали переговори про черговий транш, Мінфін розраховує на 2,2 млрд дол. у червні27.05.24, 14:46 • 16555 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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