Украина и МВФ договорились о четвертом пересмотре программы финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов

Украина и МВФ на уровне экспертов договорились о четвертом пересмотре программы Механизма расширенного финансирования (EFF) объемом 15,6 млрд долларов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Шмыгаль отметил, что ранее Украина в одной программе МВФ не доходила до четвертого пересмотра. Сегодняшние договоренности являются свидетельством нашей приверженности реформам и изменениям для нашей страны.

"Украина выполнила все количественные критерии и структурные маяки до четвертого пересмотра. После утверждения Исполнительным советом МВФ, который должен состояться в ближайшие недели, Украина получит 2,2 млрд долларов", - сообщил премьер.

Он подчеркнул, что средства партнеров помогают правительству финансировать все ключевые расходы бюджета в полном объеме и направлять наши внутренние ресурсы на оборону страны.

"Спасибо МВФ за важную поддержку", - резюмировал Шмыгаль.

Миссия МВФ и Украина начали переговоры об очередном транше, Минфин рассчитывает на 2,2 млрд долл. в июне