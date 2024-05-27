Миссия МВФ и Украина начали переговоры об очередном транше, Минфин рассчитывает на 2,2 млрд долл. в июне

Миссия МВФ и представители власти Украины начали переговоры по четвертому пересмотру программы Extended Fund Facility, Украина рассчитывает получить следующий транш финансирования по программе в размере 2,2 млрд долл. уже в июне, сообщили в Минфине в понедельник, пишет УНН.

Миссия МВФ в Варшаве начинает работу для разблокирования транша для Украины в 2,2 млрд долл.: на встречу поехала украинская делегация

Детали

Сегодня, 27 мая, министр финансов Украины Сергей Марченко принял участие онлайн в открытии миссии МВФ по четвертому пересмотру программы EFF.

Целью миссии является обсуждение состояния выполнения Украиной условий меморандума об экономической и финансовой политике. Встречи проходят в Варшаве, а также в онлайн формате, отметили в Минфине.

Минфин совместно с командами Нацбанка и МВФ продолжает активно работать над внедрением совместно определенных реформ для обеспечения макроэкономической стабильности, укрепления государственного управления, экономического восстановления и постепенной евроинтеграции Украины. Мы удачно прошли уже три пересмотра программы и рассчитываем на получение следующего транша в результате успешного четвертого пересмотра уже в июне. Успешное завершение четвертого пересмотра откроет Украине путь к получению пятого транша финансирования EFF в размере около 2,2 млрд долларов США - отметил во время открытия миссии Марченко.

Дополнение

В государственный бюджет Украины уже поступили четыре транша в рамках программы МВФ EFF общим объемом около 5,4 млрд долларов США из 15,6 млрд долларов США, предусмотренных программой.