Миссия МВФ начинает работу в Варшаве по очередному пересмотру программы расширенного финансирования, в результате которого Украина может получить транш в размере более 2,2 млрд долл., украинская делегация отправилась для участия в работе миссии, сообщили в Национальном банке Украины накануне, пишет УНН.

Детали

"Делегация Национального банка во главе с председателем НБУ Андреем Пышным отбыла с рабочим визитом в Варшаву (Польша). Цель визита - участие в составе украинской делегации в работе миссии МВФ по четвертому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF)", - сообщили в НБУ в Facebook.

При успешном прохождении четвертого пересмотра программы, как указано, Украина может получить очередной транш объемом более 2,2 млрд долл. США, а общая сумма полученного финансирования возрастет до 7,6 млрд долл. США.

Ранее сообщалось, что миссия МВФ начинает работу в Варшаве 27 мая.

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Дополнение

Программа EFF предусматривает выделение траншей Украине по результатам ее ежеквартальных пересмотров. В марте 2024 года Украина успешно прошла третий пересмотр программы. В рамках программы уже получено четыре транша общим размером около 5,4 млрд долл. США.