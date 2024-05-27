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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
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Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

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25 мая 2024, 11:31  •  153841 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

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Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  161783 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

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24 мая 2024, 14:43  •  141454 просмотра

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В Нигерии боевики ограбили деревню и похитили 160 местных жителей

Боевики исламистской группировки «Боко Харам» напали на деревню в штате Нигер, Нигерия, убив по меньшей мере 10 человек и похитив 160 других, преимущественно женщин и детей.

Новости Мира •   •  1615 просмотра
В Нигерии боевики ограбили деревню и похитили 160 местных жителей

Войска рф атаковали Никопольщину дроном-камикадзе и артиллерией: повредили частное предприятие и дома

российские войска атаковали Никопольский район с помощью беспилотника-камикадзе и артиллерии, повредив частное предприятие и жилые дома.

Общество •   •  3775 просмотра
Войска рф атаковали Никопольщину дроном-камикадзе и артиллерией: повредили частное предприятие и дома

Дрон ГУР установил новый рекорд дальности, атаковав российскую радиолокационную станцию за 1800 км - источник

Дрон ГУР МОУ атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М", расположенную в городе Орск оренбургской области рф, сообщил источник.

Война •   •  4854 просмотра
Дрон ГУР установил новый рекорд дальности, атаковав российскую радиолокационную станцию за 1800 км - источник

Армия рф ударила по Селидовому в Донецкой области управляемой авиабомбой, повреждены жилые дома

Российские войска обстреляли город Селидово Донецкой области управляемой авиационной бомбой 26 мая 2024 года около 22:50, повредив частные жилые дома, но обошлось без жертв.

Война •   •  6006 просмотра
Армия рф ударила по Селидовому в Донецкой области управляемой авиабомбой, повреждены жилые дома

В оренбургской области рф впервые сообщили о падении беспилотника - росСМИ

В Новоорском районе оренбургской области в россии упал беспилотник.

Война •   •  5832 просмотра
В оренбургской области рф впервые сообщили о падении беспилотника - росСМИ

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

На прошлой неделе КНР провела масштабные военные учения вблизи острова Тайвань. Пекин назвал это «суровой карой» за «сепаратистские заявления» Тайбэя. В свою очередь Тайвань отметил, что такое поведение лишь подчеркивает «милитаристскую политику Китая». Больше о конфликте между Тайванем и КНР, его причинах и возможных последствиях от вероятного конфликта читайте в материале УНН.

Новости Мира •   •  53768 просмотра
Эксклюзив
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

В Харьковской области враг попал в четыре района, известно о двух погибших и 8 пострадавших

В Харьковской области вчера российские войска обстреляли по меньшей мере 4 района, в результате чего 2 человека погибли и 8 получили ранения, еще 2 подорвались на взрывчатке, сообщил глава Харьковской областной военной администрации.

Война •   •  9508 просмотра
В Харьковской области враг попал в четыре района, известно о двух погибших и 8 пострадавших

Израильский удар поразил район Рафаха после обстрела ХАМАС

Министерство здравоохранения сектора Газа, управляемое ХАМАС, заявило, что десятки людей были убиты или ранены в результате взрыва в лагере беженцев в районе Рафаха.

Новости Мира •   •  7747 просмотра
Израильский удар поразил район Рафаха после обстрела ХАМАС

россияне атаковали Херсонскую область КАБами, попали в "пункт несокрушимости", 3 раненых

Российские войска нанесли авиаудары КАБами по Херсонской области, повредив 12 частных домов, административное здание, «пункт несокрушимости», частный автомобиль, в результате чего 3 человека получили ранения.

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россияне атаковали Херсонскую область КАБами, попали в "пункт несокрушимости", 3 раненых

Часть Украины накроют дожди и грозы: где брать зонт

В южных, центральных и карпатских областях Украины 27 мая переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, температура ночью от 10-15° тепла до 18-27° днем.

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Часть Украины накроют дожди и грозы: где брать зонт