Украина и МВФ обсудили восстановление экономики, реформы и конфискацию активов рф

Правительство синхронизировало с миссией МВФ дальнейшие совместные шаги по восстановлению экономического роста и проведению реформ, стороны обсудили реализацию правительственной программы действий на этот год, а также конфискацию замороженных российских активов, заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко по итогам переговоров с делегацией Фонда, пишет УНН со ссылкой на Минэкономики.

Детали

Стороны, как сообщается, обсудили "текущую макрофинансовую ситуацию, программы поддержки бизнеса и дальнейшие совместные шаги для обеспечения экономического роста".

"Во время встречи мы обсудили ряд ключевых направлений деятельности, которые сейчас реализует правительство - восстановление и децентрализация энергетики, что является для нас приоритетом номер один, а также локализацию производства военной продукции, увеличение производства аграрной продукции и переработки, расширение экспортных возможностей, а также поддержку деоккупированных территорий. Мы стремимся стимулировать восстановление Украины, а профессиональная экспертиза миссии МВФ помогает найти нужные решения", - рассказала Свириденко.

Шмыгаль встретился с миссией МВФ: обсудили конфискацию замороженных активов рф и продолжение реформ в Украине

Во время встречи стороны обсудили реализацию правительственной программы действий на этот год, которая охватывает 11 ключевых приоритетных направлений развития экономики и ратификацию соглашения между Украиной и ЕС по четырехлетней программе финансирования Ukraine Facility на сумму 50 млрд евро.

Следующей темой для обсуждения, как отмечается, стало создание Стратегического инвестиционного совета, который должен сформировать единый проектный портфель публичных инвестиций, усилить их эффективность и наработать предложения для совершенствования отечественного законодательства.

Локализация производства военной продукции также стала важной темой для обсуждения во время встречи. "Ведь сегодня Украина производит все больше оружия, но возможностей бюджета на его закупку не всегда хватает. Поэтому обсуждались возможности для закупок именно вооружения украинского производства за средства международных партнеров. Такое сотрудничество может дополнительно увеличить украинский ВВП на 2-3%", - указали в Минэкономики.

Также сообщается, что поднимался вопрос поддержки малого и среднего бизнеса. В этом контексте стороны обсудили модернизацию программы поддержки бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%".

"Сейчас мы работаем над новой программой поддержки малого и среднего бизнеса ради еще большего повышения их эффективности. Должны сфокусироваться на поддержке оборонной промышленности, сельского хозяйства и переработке, а также на поддержке деоккупированных территорий. Сейчас мы рассматриваем поддержку бизнеса через призму создания новых рабочих мест и увеличении вклада в создание дополнительного ВВП", - продолжила Свириденко.

Стороны обсудили возможности привлечения экспертов МВФ к расширению и модернизации правительственной программы льготного кредитования "єОселя". Отмечается, что на сегодня уже более 10 тысяч семей воспользовались возможностью взять льготную ипотеку. Но еще около 40 тысяч семей ждут своей очереди.

В МВФ высказались относительно возможного использования российских активов для Украины

"Отдельной темой встречи стало обсуждение объединения усилий правительства и МВФ относительно совместных действий по конфискации замороженных российских активов. Также стороны коснулись плана правительственных реформ до конца текущего года и обсуждали возможности увеличения финансирования новых инвестиционных проектов в области энергетики", - сообщили в Минэкономики.

Дополнение

Текущая встреча с представителями миссии МВФ состоялась накануне начала их работы по четвертому пересмотру программы EFF, который позволит Украине привлечь 2,2 млрд долларов, указали в Минэкономики.

Делегация МВФ начала работу в Киеве, с 27 мая в Варшаве будут работать над очередным пересмотром программы

Всего с начала полномасштабного вторжения Украина получила от МВФ 8 млрд долларов. Фонд входит в тройку крупнейших украинских доноров и держит рамку всей помощи Украине в более 120 млрд долларов.