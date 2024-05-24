Украина и МВФ обсудили восстановление экономики, реформы и конфискацию активов рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
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Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

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Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123222 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

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Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
23 мая 2024, 08:25  •  126308 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  161996 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

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Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  153644 просмотра

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Украина и МВФ обсудили восстановление экономики, реформы и конфискацию активов рф

Правительство Украины и миссия МВФ обсудили дальнейшие совместные шаги для восстановления экономического роста, проведения реформ, реализации программы действий правительства, конфискации замороженных российских активов, поддержки бизнеса, наращивания военного производства и получения дополнительного финансирования по программе МВФ EFF в 2,2 млрд долларов.

Экономика •   •  1856 просмотра
Украина и МВФ обсудили восстановление экономики, реформы и конфискацию активов рф

Туск рассказал, будет ли баллотироваться в президенты Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах в Польше, запланированных на 2025 год.

Новости Мира •   •  1655 просмотра
Туск рассказал, будет ли баллотироваться в президенты Польши

В КНДР происходит подготовка к запуску военного разведывательного спутника - армия Южной Кореи

Северная Корея готовится к запуску военного спутника-шпиона со своей спутниковой пусковой базы Тончхан-ри, сообщают южнокорейские военные.

Новости Мира •   •  1917 просмотра
В КНДР происходит подготовка к запуску военного разведывательного спутника - армия Южной Кореи

НБУ презентовал памятную монету, посвященную крымскотатарскому орнаменту

Национальный банк Украины представил памятные монеты "Орнек. Крымскотатарский орнамент", посвященные традиционному орнаменту крымских татар, одного из коренных народов Украины, который в 2021 году включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Общество •   •  2765 просмотра
НБУ презентовал памятную монету, посвященную крымскотатарскому орнаменту

На Харьковщине Силы обороны отбили атаку рф в направлении Липцев, вблизи Ивановки противник имеет частичный успех - Генштаб

Силы обороны Украины отбили российскую атаку в направлении Липцев на Харьковщине, но враг имел частичный успех под Ивановкой.

Война •   •  4854 просмотра
На Харьковщине Силы обороны отбили атаку рф в направлении Липцев, вблизи Ивановки противник имеет частичный успех - Генштаб

12-летнего ребенка на велосипеде насмерть сбил автомобиль в Винницкой области

В селе Нестерварка Тульчинского района Винницкой области 12-летний местный житель погиб после того, как его сбил водитель автомобиля Toyota, когда он перебегал дорогу в неустановленном месте.

Криминал и ЧП •   •  5376 просмотра
12-летнего ребенка на велосипеде насмерть сбил автомобиль в Винницкой области

Без "ограниченно годных": Минздрав объяснил новые правила мобилизации

Министерство здравоохранения пояснило, что диагноз "ограниченно годный", который использовался в мирное время, был отменен, и теперь существуют только категории "годный" и "непригодный" для военной службы во время военного положения.

Война •   •  7762 просмотра
Без "ограниченно годных": Минздрав объяснил новые правила мобилизации

Венгрия работает над "переопределением" членства в НАТО - Орбан

Венгрия работает над "переопределением" членства в НАТО, сказал Орбан.

Война •   •  7529 просмотра
Венгрия работает над "переопределением" членства в НАТО - Орбан

Чипы Samsung с искусственным интеллектом не прошли тесты: выявлен ряд проблем

Новейшие чипы высокоскоростной памяти (HBM) Samsung провалили тесты Nvidia на использование в процессорах искусственного интеллекта из-за проблем с тепловыделением и энергопотреблением.

Технологии •   •  5901 просмотра
Чипы Samsung с искусственным интеллектом не прошли тесты: выявлен ряд проблем

В Луцке водитель избил женщину, которая якобы переходила дорогу в неустановленном месте: правоохранители установили его личность

В Луцке полиция установила личность водителя, который 22 мая избил женщину, которая якобы переходила дорогу в неположенном месте. Видео инцидента распространилось в социальных сетях.

Общество •   •  7109 просмотра
В Луцке водитель избил женщину, которая якобы переходила дорогу в неустановленном месте: правоохранители установили его личность