Шмыгаль встретился с миссией МВФ: обсудили конфискацию замороженных активов рф и продолжение реформ в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Киеве с миссией Международного валютного фонда и директором Европейского департамента МВФ Альфредом Камером. Об этом глава украинского правительства рассказал в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр указал, Украина ценит этот визит накануне начала работы миссии по четвертому пересмотру программы EFF, который позволит привлечь 2,2 млрд долларов.

Во время встречи скоординировали наши совместные действия в ключевых направлениях сотрудничества. Рассказал об усилиях правительства по конфискации замороженных российских активов, планах по восстановлению энергетики и о развитии децентрализованной системы, продолжении реформ - сообщил Шмыгаль.

Он указал, что МВФ будет оставаться надежным партнером Украины и в дальнейшем.

По словам премьера, с начала полномасштабного вторжения Украина уже получила от МВФ 8 млрд долларов. Фонд входит в тройку крупнейших доноров и держит рамку всей помощи Украине в размере более 120 млрд долларов.

"Поблагодарил МВФ за последовательную поддержку Украины, которая также помогает сохранять экономическую устойчивость в противодействии российскому агрессору", - добавил Шмыгаль.

Ранее УНН сообщал, что команда МВФ начала встречи в Киеве для обсуждения рисков, с которыми сталкивается экономика Украины, и целей экономической политики правительства, после чего в Варшаве, с 27 мая, будет работать миссия МВФ в контексте четвертого пересмотра программы расширенного финансирования.