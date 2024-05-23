Шмигаль зустрівся із місією МВФ: обговорили конфіскацію заморожених активів рф та продовження реформ в Україні
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Шмигаль зустрівся з місією МВФ, обговорив конфіскацію заморожених російських активів, відновлення енергетичного сектору, децентралізацію та продовження реформ.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Києві із місією Міжнародного валютного фонду та директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Камером. Про це глава українського уряду розповів у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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Прем'єр-міністр вказав, Україна цінує цей візит напередодні початку роботи місії щодо четвертого перегляду програми EFF, який дозволить залучити 2,2 млрд доларів.
Під час зустрічі скоординували наші спільні дії у ключових напрямках співпраці. Розповів про зусилля уряду щодо конфіскації заморожених російських активів, плани щодо відновлення енергетики та про розбудову децентралізованої системи, продовження реформ
Він вказав, що МВФ залишатиметься надійним партнером України й надалі.
За словами премєра, від початку повномасштабного вторгнення Україна вже отримала від МВФ 8 млрд доларів. Фонд входить до трійки найбільших донорів та тримає рамку всієї допомоги Україні в розмірі понад 120 млрд доларів.
"Подякував МВФ за послідовну підтримку України, яка також допомагає зберігати економічну стійкість у протидії російському агресору", - додав Шмигаль.
Раніше УНН повідомляв, що команда МВФ розпочала зустрічі в Києві для обговорення ризиків, з якими стикається економіка України, та цілей економічної політики уряду, після чого у Варшаві, з 27 травня, працюватиме місія МВФ у контексті четвертого перегляду програми розширеного фінансування.