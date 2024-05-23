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Шмигаль зустрівся із місією МВФ: обговорили конфіскацію заморожених активів рф та продовження реформ в Україні

Шмигаль зустрівся із місією МВФ: обговорили конфіскацію заморожених активів рф та продовження реформ в Україні

Київ • УНН

 • 15475 перегляди

Прем'єр-міністр Шмигаль зустрівся з місією МВФ, обговорив конфіскацію заморожених російських активів, відновлення енергетичного сектору, децентралізацію та продовження реформ.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Києві із місією Міжнародного валютного фонду та директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Камером. Про це глава українського уряду розповів у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр вказав, Україна цінує цей візит напередодні початку роботи місії щодо четвертого перегляду програми EFF, який дозволить залучити 2,2 млрд доларів.

Під час зустрічі скоординували наші спільні дії у ключових напрямках співпраці. Розповів про зусилля уряду щодо конфіскації заморожених російських активів, плани щодо відновлення енергетики та про розбудову децентралізованої системи, продовження реформ

- повідомив Шмигаль.

Він вказав, що МВФ залишатиметься надійним партнером України й надалі. 

За словами премєра, від початку повномасштабного вторгнення Україна вже отримала від МВФ 8 млрд доларів. Фонд входить до трійки найбільших  донорів та тримає рамку всієї допомоги Україні в розмірі понад 120 млрд доларів.

"Подякував МВФ за послідовну підтримку України, яка також допомагає зберігати економічну стійкість у протидії російському агресору", - додав Шмигаль.

Раніше УНН повідомляв, що команда МВФ розпочала зустрічі в Києві для обговорення ризиків, з якими стикається економіка України, та цілей економічної політики уряду, після чого у Варшаві, з 27 травня, працюватиме місія МВФ у контексті четвертого перегляду програми розширеного фінансування. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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