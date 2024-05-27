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Місія МВФ у Варшаві розпочинає роботу для розблокування траншу для України у 2,2 млрд дол.: на зустріч поїхала українська делегація

Місія МВФ у Варшаві розпочинає роботу для розблокування траншу для України у 2,2 млрд дол.: на зустріч поїхала українська делегація

Київ • УНН

 • 18414 перегляди

Україна може отримати черговий транш від МВФ обсягом понад $2,2 млрд після успішного четвертого перегляду програми розширеного фінансування, що збільшить загальний обсяг отриманого фінансування до $7,6 млрд.

Місія МВФ розпочинає роботу у Варшаві щодо чергового перегляду програми розширеного фінансування, у результаті якого Україна може отримати транш обсягом понад 2,2 млрд дол., українська делегація відправилася для участі у роботі місії, повідомили у Національному банку України напередодні, пише УНН.

Деталі

"Делегація Національного банку на чолі з головою НБУ Андрієм Пишним відбула з робочим візитом до Варшави (Польща). Мета візиту – участь у складі української делегації в роботі місії МВФ щодо четвертого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF)", - повідомили у НБУ у Facebook.

За успішного проходження четвертого перегляду програми, як вказано, Україна може отримати черговий транш обсягом понад 2,2 млрд дол. США, а загальна сума отриманого фінансування зросте до 7,6 млрд дол. США.

Раніше повідомлялося, що місія МВФ розпочинає роботу у Варшаві 27 травня.

Україна та МВФ обговорили відновлення економіки, реформи і конфіскацію активів рф24.05.24, 12:55 • 19703 перегляди

Доповнення

Програма EFF передбачає виділення траншів Україні за результатами її щоквартальних переглядів. У березні 2024 року Україна успішно пройшла третій перегляд програми. У межах програми вже отримано чотири транші загальним обсягом близько 5,4 млрд дол. США.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
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