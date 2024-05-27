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Місія МВФ та Україна розпочали переговори про черговий транш, Мінфін розраховує на 2,2 млрд дол. у червні

Місія МВФ та Україна розпочали переговори про черговий транш, Мінфін розраховує на 2,2 млрд дол. у червні

Київ • УНН

 • 16555 перегляди

Україна очікує отримати наступний транш фінансування МВФ у 2,2 мільярда доларів за програмою розширеного фінансування у червні після успішних переговорів щодо четвертого перегляду програми.

Місія МВФ та представники влади України розпочали переговори щодо четвертого перегляду програми Extended Fund Facility, Україна розраховує отримати наступний транш фінансування за програмою обсягом 2,2 млрд дол. вже у червні, повідомили у Мінфіні у понеділок, пише УНН.

Місія МВФ у Варшаві розпочинає роботу для розблокування траншу для України у 2,2 млрд дол.: на зустріч поїхала українська делегація 27.05.24, 09:48 • 18419 переглядiв

Деталі

Сьогодні, 27 травня, міністр фінансів України Сергій Марченко взяв участь онлайн у відкритті місії МВФ щодо четвертого перегляду програми EFF.

Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов меморандуму про економічну та фінансову політику. Зустрічі відбуваються у Варшаві, а також в онлайн форматі, зазначили у Мінфіні.

Мінфін спільно з командами Нацбанку та МВФ продовжує активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ для забезпечення макроекономічної стабільності, зміцнення державного управління, економічного відновлення та поступової євроінтеграції України. Ми вдало пройшли вже три перегляди програми та розраховуємо на отримання наступного траншу внаслідок успішного четвертого перегляду вже у червні. Успішне завершення четвертого перегляду відкриє Україні шлях до отримання п'ятого траншу фінансування EFF обсягом близько 2,2 млрд доларів США

- зазначив під час відкриття місії Марченко.

Доповнення

До державного бюджету України вже надійшли чотири транші у межах програми МВФ EFF загальним обсягом близько 5,4 млрд доларів США із 15,6 млрд доларів США, які передбачені програмою.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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