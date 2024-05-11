Україна бере аварійну допомогу електрикою з ЄС, промисловість обмежували до ранку - Міненерго
Київ • УНН
Через пошкодження енергетичної інфраструктури та обстріли Україна отримала аварійні поставки електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини, а понад 1000 споживачів у Харківській області були відключені від газопостачання.
Через пошкодження енергетичної інфраструктури з вечора напередодні до ранку обмежувалося електропостачання промисловості. Сьогодні Україна вже брала аварійну допомогу електроенергією з країн ЄС. На Харківщині внаслідок обстрілів відключено від газопостачання понад 1000 споживачів. Про це повідомили у суботу у Міненерго, пише УНН.
Генерація і споживання
Як повідомляється, минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Сумарний обсяг екстреного постачання становив менше 1% від добового споживання електроенергії.
Сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини. Залучення аварійної допомоги передбачається і у години вечірнього максимуму споживання електроенергії
Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора, як зазначається, застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні.
"З 18:00 п’ятниці до 6:30 суботи в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося", - повідомили у міністерстві.
Враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі, просимо споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00)
Промисловість закликали переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми
Наслідки обстрілів
У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено газопроводи. Через неможливість для ремонтних бригад дістатися до місця пошкоджень газовики були вимушені припинити газопостачання 1605 споживачам, повідомили в Міненерго.
Імпорт та експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 16 977 МВт-год. Експорт не передбачається.