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Україна бере аварійну допомогу електрикою з ЄС, промисловість обмежували до ранку - Міненерго

Україна бере аварійну допомогу електрикою з ЄС, промисловість обмежували до ранку - Міненерго

Київ • УНН

 • 43487 перегляди

Через пошкодження енергетичної інфраструктури та обстріли Україна отримала аварійні поставки електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини, а понад 1000 споживачів у Харківській області були відключені від газопостачання.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури з вечора напередодні до ранку обмежувалося електропостачання промисловості. Сьогодні Україна вже брала аварійну допомогу електроенергією з країн ЄС. На Харківщині внаслідок обстрілів відключено від газопостачання понад 1000 споживачів. Про це повідомили у суботу у Міненерго, пише УНН.

Генерація і споживання

Як повідомляється, минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Сумарний обсяг екстреного постачання становив менше 1% від добового споживання електроенергії.

Сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини. Залучення аварійної допомоги передбачається і у години вечірнього максимуму споживання електроенергії

- вказали у Міненерго.

Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора, як зазначається, застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні.

"З 18:00 п’ятниці до 6:30 суботи в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося", - повідомили у міністерстві.

Враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі, просимо споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00)

- наголосили в Міненерго.

Промисловість закликали переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми

Наслідки обстрілів

У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено газопроводи. Через неможливість для ремонтних бригад дістатися до місця пошкоджень газовики були вимушені припинити газопостачання 1605 споживачам, повідомили в Міненерго.

Імпорт та експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 16 977 МВт-год. Експорт не передбачається.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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