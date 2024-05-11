Украина берет аварийную помощь электричеством из ЕС, промышленность ограничивали до утра - Минэнерго

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Из-за повреждения энергетической инфраструктуры и обстрелов Украина получила аварийные поставки электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии, а более 1000 потребителей в Харьковской области были отключены от газоснабжения.
Зеленский: "Должны сорвать российские наступательные операции и вернуть Украине инициативу"
Президент Зеленский поблагодарил украинские подразделения, которые уничтожают российских оккупантов, заявив о необходимости срыва наступательных операций россии и возвращения инициативы.
Центр страткома: кремль пытается дискредитировать Украину на Евровидении
кремль использует бот-атаки, обвинения в "сливе" средств и намеренные фейки, связанные с нацизмом, чтобы попытаться дискредитировать Украину на Евровидении и не допустить ее победы.
СБУ предотвратила теракты, которые российское ГРУ планировало провести в Киеве на 9 мая
Служба безопасности Украины предотвратила теракты в Киеве 9 мая, которые планировало российское ГРУ.
Плетенчук о ситуации на юге: "остается стабильной"
На юге Украины ситуация остается стабильной: произошли 14 вражеских штурмов, преимущественно на Запорожье, тогда как в Черном море вражеских кораблей не зафиксировано.
Финал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать
Представители Украины alyona alyona и Jerry Heil исполнят песню "Teresa & Maria" под номером 2 в финале песенного конкурса "Евровидение 2024" в Мальме, Швеция, 11 мая.
Армия рф ночью обстреляла Сумскую область из минометов и артиллерии: 67 взрывов
россияне 8 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 67 взрывов и обстреляв несколько населенных пунктов из минометов, артиллерии и сбросив мины.
США заявили, что использование Израилем поставляемого оружия могло нарушить международное право
Администрация президента США Джо Байдена заявила в пятницу, что использование Израилем оружия, поставляемого США, могло нарушить международное гуманитарное право во время военной операции в Газе.
В Харьковской области усилились российские обстрелы, есть жертвы
Десятки населенных пунктов Харьковской области подверглись российским артиллерийским и минометным обстрелам, что привело к жертвам среди гражданского населения и разрушениям жилых кварталов, а Волчанск подвергся мощному обстрелу.
Поток помощи США позволит Украине выстоять в течение 2024 года - Белый дом
Администрация Байдена уверена, что Украина выдержит усиленные атаки россии на линии фронта, а США предоставят необходимое оборудование, оружие и помощь.