Украина берет аварийную помощь электричеством из ЕС, промышленность ограничивали до утра - Минэнерго

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры с вечера накануне до утра ограничивалось электроснабжение промышленности. Сегодня Украина уже брала аварийную помощь электроэнергией из стран ЕС. В Харьковской области в результате обстрелов отключены от газоснабжения более 1000 потребителей. Об этом сообщили в субботу в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация и потребление

Как сообщается, за прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из энергосистем Польши, Румынии и Словакии. Суммарный объем экстренных поставок составил менее 1% от суточного потребления электроэнергии.

Сегодня по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии. Привлечение аварийной помощи предполагается и в часы вечернего максимума потребления электроэнергии - указали в Минэнерго.

Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера, как отмечается, применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности - в Кривом Роге. Ограничения в этих регионах действуют и сегодня.

"С 18:00 пятницы до 6:30 субботы во всех регионах, кроме Херсонской области, применялись ограничения промышленных потребителей. При этом электроснабжение бытовых потребителей не ограничивалось", - сообщили в министерстве.

Учитывая значительные повреждения, нанесенные энергосистеме, просим потребителей уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00) - отметили в Минэнерго.

Промышленность призвали пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему, а также максимально привлекать импорт для гарантированного избежания отключений и усиления устойчивости энергосистемы

Последствия обстрелов

В Харьковской области в результате вражеских обстрелов были повреждены газопроводы. Из-за невозможности для ремонтных бригад добраться до места повреждений газовики были вынуждены прекратить газоснабжение 1605 потребителям, сообщили в Минэнерго.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 16 977 МВт-ч. Экспорт не предусматривается.