Угруповання військ "Курськ" не фіксувало у своїй зоні відповідальності прольоти FPV-дронів у напрямку Сум

В Угрупованні військ "Курськ" повідомили, що в зоні їхньої відповідальності не фіксували прольотів FPV-квадрокоптерів та дронів-маток у напрямку Сум, а на відео, які поширюються в мережі, зображено українські дрони-перехоплювачі. Про це йдеться у повідомленні Угруповання військ "Курськ", передає УНН.

До центру комунікацій угруповання військ "Курськ" надходять запити від громадськості, в яких з тривогою вказується на прольоти над містом Суми невідомих БпЛА. Люди й місцеві медіа з тривогою і часто-густо нерозумінням ситуації поширюють новину й відеоматеріали про те, що, мовляв, над обласним центром уже вільно кружляють російські FPV-дрони. Офіційно звертаємося до місцевої громади, місцевих ЗМІ та місцевої влади: польоти ворожих FPV-дронів у небі міста фізично неможливі. Те, що люди бачили на власні очі або у медіа, були українські дрони-перехоплювачі - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вони застосовуються для захисту від ворожих ударних БпЛА типу "Шахед", "Герань", "Молнія", "Італмас, розвідувальних крил та іншої смертельної російської гидоти.

Тож просимо представників ЗМІ не вдаватися до істеричних настроїв, перевіряти інформацію, ставитися до неї критично і в подібних випадках звертатися до центру комунікацій угруповання військ "Курськ" - закликали в угрупованні.

Згодом там додали, що соцмережами широко розійшлося відео, на якому зафіксовано перехоплення сигналу начебто російського FPV-дрона над містом Суми, зазначивши, що це не є зображенням роботи ворожого безпілотника.

Це зображення з українського дрона-перехоплювача, який полював за БпЛА противника над обласним центром. Щодо потрапляння в повітряний простір міста Суми FPV-квадрокоптерів, то ми не виключаємо такої спроможності ворога за допомогою так званих дронів-маток. Але класичне застосування таких дронів з наземних станцій по Сумах вкрай малоймовірне. Також повідомляємо, що в зоні відповідальності УВ "Курськ" прольотів FPV-квадрокоптерів та дронів-маток у напрямку населеного пункту Суми – не зафіксовано. Саме це ми мали на увазі в попередньому дописі - резюмували в угрупованні.

