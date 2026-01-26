Угруповання військ "Курськ" не фіксувало у своїй зоні відповідальності прольоти FPV-дронів у напрямку Сум

$43.140.03
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
16:43 • 15052 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 15739 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 22123 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 21484 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 36048 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 24500 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 47869 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 22447 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 41672 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Популярнi новини
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 14023 перегляди
Через російські обстріли є нові знеструмлення у двох областях, у столичному регіоні досі дефіцит електрики - Міненерго26 січня, 11:59 • 20780 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 9382 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров'ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 7046 перегляди
Завтра по всій Україні вимикають світло: що кажуть в Укренерго16:25 • 8058 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу18:05 • 6132 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
16:43 • 15052 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 36048 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 47869 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 41048 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско17:14 • 2994 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 7462 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 9816 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 14226 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 35076 перегляди
Угруповання військ "Курськ" не фіксувало у своїй зоні відповідальності прольоти FPV-дронів у напрямку Сум

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Угруповання військ "Курськ" заявило, що над Сумами не фіксували російських FPV-квадрокоптерів, а на відео зображено українські дрони-перехоплювачі. Ці дрони захищають від ворожих ударних БпЛА, таких як "Шахед" та "Герань".

Угруповання військ "Курськ" не фіксувало у своїй зоні відповідальності прольоти FPV-дронів у напрямку Сум

В Угрупованні військ "Курськ" повідомили, що в зоні їхньої відповідальності не фіксували прольотів FPV-квадрокоптерів та дронів-маток у напрямку Сум, а на відео, які поширюються в мережі, зображено українські дрони-перехоплювачі. Про це йдеться у повідомленні Угруповання військ "Курськ", передає УНН

До центру комунікацій угруповання військ "Курськ" надходять запити від громадськості, в яких з тривогою вказується на прольоти над містом Суми невідомих БпЛА. Люди й місцеві медіа з тривогою і часто-густо нерозумінням ситуації поширюють новину й відеоматеріали про те, що, мовляв, над обласним центром уже вільно кружляють російські FPV-дрони. Офіційно звертаємося до місцевої громади, місцевих ЗМІ та місцевої влади: польоти ворожих FPV-дронів у небі міста фізично неможливі. Те, що люди бачили на власні очі або у медіа, були українські дрони-перехоплювачі 

- йдеться в повідомленні. 

Повідомляється, що вони застосовуються для захисту від ворожих ударних БпЛА типу "Шахед", "Герань", "Молнія", "Італмас, розвідувальних крил та іншої смертельної російської гидоти.

Тож просимо представників ЗМІ не вдаватися до істеричних настроїв, перевіряти інформацію, ставитися до неї критично і в подібних випадках звертатися до центру комунікацій угруповання військ "Курськ" 

- закликали в угрупованні. 

Згодом там додали, що соцмережами широко розійшлося відео, на якому зафіксовано перехоплення сигналу начебто російського FPV-дрона над містом Суми, зазначивши, що це не є зображенням роботи ворожого безпілотника.

Це зображення з українського дрона-перехоплювача, який полював за БпЛА противника над обласним центром. Щодо потрапляння в повітряний простір міста Суми FPV-квадрокоптерів, то ми не виключаємо такої спроможності ворога за допомогою так званих дронів-маток. Але класичне застосування таких дронів з наземних станцій по Сумах вкрай малоймовірне. Також повідомляємо, що в зоні відповідальності УВ "Курськ" прольотів FPV-квадрокоптерів та дронів-маток у напрямку населеного пункту Суми – не зафіксовано. Саме це ми мали на увазі в попередньому дописі 

- резюмували в угрупованні. 

Нагадаємо 

На Сумщині росіяни дистанційно мінують території, скидаючи вибухівку із безпілотників.

Павло Башинський

