Группировка войск "Курск" не фиксировала в своей зоне ответственности пролеты FPV-дронов в направлении Сум
Киев • УНН
Группировка войск "Курск" заявила, что над Сумами не фиксировали российских FPV-квадрокоптеров, а на видео изображены украинские дроны-перехватчики. Эти дроны защищают от вражеских ударных БПЛА, таких как "Шахед" и "Герань".
В Группировке войск "Курск" сообщили, что в зоне их ответственности не фиксировали пролетов FPV-квадрокоптеров и дронов-маток в направлении Сум, а на видео, которые распространяются в сети, изображены украинские дроны-перехватчики. Об этом говорится в сообщении Группировки войск "Курск", передает УНН.
В центр коммуникаций группировки войск "Курск" поступают запросы от общественности, в которых с тревогой указывается на пролеты над городом Сумы неизвестных БпЛА. Люди и местные медиа с тревогой и зачастую непониманием ситуации распространяют новость и видеоматериалы о том, что, мол, над областным центром уже свободно кружат российские FPV-дроны. Официально обращаемся к местной общине, местным СМИ и местным властям: полеты вражеских FPV-дронов в небе города физически невозможны. То, что люди видели собственными глазами или в медиа, были украинские дроны-перехватчики
Сообщается, что они применяются для защиты от вражеских ударных БпЛА типа "Шахед", "Герань", "Молния", "Италмас", разведывательных крыльев и другой смертоносной российской гадости.
Поэтому просим представителей СМИ не поддаваться истерическим настроениям, проверять информацию, относиться к ней критически и в подобных случаях обращаться в центр коммуникаций группировки войск "Курск"
Впоследствии там добавили, что по соцсетям широко разошлось видео, на котором зафиксирован перехват сигнала якобы российского FPV-дрона над городом Сумы, отметив, что это не является изображением работы вражеского беспилотника.
Это изображение с украинского дрона-перехватчика, который охотился за БпЛА противника над областным центром. Что касается попадания в воздушное пространство города Сумы FPV-квадрокоптеров, то мы не исключаем такой способности врага с помощью так называемых дронов-маток. Но классическое применение таких дронов с наземных станций по Сумам крайне маловероятно. Также сообщаем, что в зоне ответственности ГВ "Курск" пролетов FPV-квадрокоптеров и дронов-маток в направлении населенного пункта Сумы – не зафиксировано. Именно это мы имели в виду в предыдущем сообщении
Напомним
В Сумской области россияне дистанционно минируют территории, сбрасывая взрывчатку с беспилотников.