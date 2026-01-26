Группировка войск "Курск" не фиксировала в своей зоне ответственности пролеты FPV-дронов в направлении Сум

$43.140.03
50.650.13
ukenru
17:23 • 5954 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
16:43 • 14989 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 15709 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 22094 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 21458 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 36008 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 24498 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 47837 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 22447 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 41670 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4.6м/с
89%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 14023 просмотра
Из-за российских обстрелов новые обесточивания в двух областях, в столичном регионе до сих пор дефицит электричества - Минэнерго26 января, 11:59 • 20780 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 9382 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 7046 просмотра
Завтра по всей Украине отключают свет: что говорят в Укрэнерго16:25 • 8058 просмотра
публикации
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав18:05 • 6064 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
16:43 • 14989 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 36008 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 47837 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 41019 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Дональд Трамп
Блогеры
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Киевская область
Соединённые Штаты
Одесская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско17:14 • 2970 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 7368 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 9728 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 14185 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 35066 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Бильд

Группировка войск "Курск" не фиксировала в своей зоне ответственности пролеты FPV-дронов в направлении Сум

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Группировка войск "Курск" заявила, что над Сумами не фиксировали российских FPV-квадрокоптеров, а на видео изображены украинские дроны-перехватчики. Эти дроны защищают от вражеских ударных БПЛА, таких как "Шахед" и "Герань".

Группировка войск "Курск" не фиксировала в своей зоне ответственности пролеты FPV-дронов в направлении Сум

В Группировке войск "Курск" сообщили, что в зоне их ответственности не фиксировали пролетов FPV-квадрокоптеров и дронов-маток в направлении Сум, а на видео, которые распространяются в сети, изображены украинские дроны-перехватчики. Об этом говорится в сообщении Группировки войск "Курск", передает УНН

В центр коммуникаций группировки войск "Курск" поступают запросы от общественности, в которых с тревогой указывается на пролеты над городом Сумы неизвестных БпЛА. Люди и местные медиа с тревогой и зачастую непониманием ситуации распространяют новость и видеоматериалы о том, что, мол, над областным центром уже свободно кружат российские FPV-дроны. Официально обращаемся к местной общине, местным СМИ и местным властям: полеты вражеских FPV-дронов в небе города физически невозможны. То, что люди видели собственными глазами или в медиа, были украинские дроны-перехватчики 

- говорится в сообщении. 

Сообщается, что они применяются для защиты от вражеских ударных БпЛА типа "Шахед", "Герань", "Молния", "Италмас", разведывательных крыльев и другой смертоносной российской гадости.

Поэтому просим представителей СМИ не поддаваться истерическим настроениям, проверять информацию, относиться к ней критически и в подобных случаях обращаться в центр коммуникаций группировки войск "Курск" 

- призвали в группировке. 

Впоследствии там добавили, что по соцсетям широко разошлось видео, на котором зафиксирован перехват сигнала якобы российского FPV-дрона над городом Сумы, отметив, что это не является изображением работы вражеского беспилотника.

Это изображение с украинского дрона-перехватчика, который охотился за БпЛА противника над областным центром. Что касается попадания в воздушное пространство города Сумы FPV-квадрокоптеров, то мы не исключаем такой способности врага с помощью так называемых дронов-маток. Но классическое применение таких дронов с наземных станций по Сумам крайне маловероятно. Также сообщаем, что в зоне ответственности ГВ "Курск" пролетов FPV-квадрокоптеров и дронов-маток в направлении населенного пункта Сумы – не зафиксировано. Именно это мы имели в виду в предыдущем сообщении 

- резюмировали в группировке. 

Напомним 

В Сумской области россияне дистанционно минируют территории, сбрасывая взрывчатку с беспилотников.

Павел Башинский

Война в Украине
российская пропаганда
Техника
Социальная сеть
Война в Украине
Шахед-136
Сумы