Группировка войск "Курск" не фиксировала в своей зоне ответственности пролеты FPV-дронов в направлении Сум

В Группировке войск "Курск" сообщили, что в зоне их ответственности не фиксировали пролетов FPV-квадрокоптеров и дронов-маток в направлении Сум, а на видео, которые распространяются в сети, изображены украинские дроны-перехватчики. Об этом говорится в сообщении Группировки войск "Курск", передает УНН.

В центр коммуникаций группировки войск "Курск" поступают запросы от общественности, в которых с тревогой указывается на пролеты над городом Сумы неизвестных БпЛА. Люди и местные медиа с тревогой и зачастую непониманием ситуации распространяют новость и видеоматериалы о том, что, мол, над областным центром уже свободно кружат российские FPV-дроны. Официально обращаемся к местной общине, местным СМИ и местным властям: полеты вражеских FPV-дронов в небе города физически невозможны. То, что люди видели собственными глазами или в медиа, были украинские дроны-перехватчики - говорится в сообщении.

Сообщается, что они применяются для защиты от вражеских ударных БпЛА типа "Шахед", "Герань", "Молния", "Италмас", разведывательных крыльев и другой смертоносной российской гадости.

Поэтому просим представителей СМИ не поддаваться истерическим настроениям, проверять информацию, относиться к ней критически и в подобных случаях обращаться в центр коммуникаций группировки войск "Курск" - призвали в группировке.

Впоследствии там добавили, что по соцсетям широко разошлось видео, на котором зафиксирован перехват сигнала якобы российского FPV-дрона над городом Сумы, отметив, что это не является изображением работы вражеского беспилотника.

Это изображение с украинского дрона-перехватчика, который охотился за БпЛА противника над областным центром. Что касается попадания в воздушное пространство города Сумы FPV-квадрокоптеров, то мы не исключаем такой способности врага с помощью так называемых дронов-маток. Но классическое применение таких дронов с наземных станций по Сумам крайне маловероятно. Также сообщаем, что в зоне ответственности ГВ "Курск" пролетов FPV-квадрокоптеров и дронов-маток в направлении населенного пункта Сумы – не зафиксировано. Именно это мы имели в виду в предыдущем сообщении - резюмировали в группировке.

