На Сумщині російські дрони дистанційно мінують території - ОВА
Київ • УНН
На Сумщині фіксують випадки дистанційного мінування територій російськими військами. Ворог скидає вибухові пристрої з безпілотників, що спрацьовують від натискання.
На Сумщині росіяни дистанційно мінують території, скидаючи вибухівку із безпілотників. Про це попередив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, пише УНН.
Ворог продовжує застосовувати тактику дистанційного мінування територій. Ворог скидає з безпілотників вибухові пристрої у невеликих світлих мішках, які можуть спрацьовувати від натискання або наближення
Тому через зафіксовані випадки такого мінування на прилеглих до Сумщини територіях закликають мешканців області бути особливо уважними під час пересування дорогами, зокрема поблизу прикордонних населених пунктів.
У разі виявлення підозрілих предметів не можна підходити до них. Потрібно негайно повідомляти поліцію за номером 102.
Нагадаємо
25 січня четверо жителів Сумщини, серед яких двоє дітей 8 та 11 років, постраждали від ворожих атак. Їх госпіталізували для обстеження, травми неважкі.