10:18 • 4648 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 14147 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 10502 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 19667 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
07:43 • 17500 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 25116 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 35124 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 30060 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 26476 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 21822 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На Сумщині російські дрони дистанційно мінують території - ОВА

Київ • УНН

 • 36 перегляди

На Сумщині фіксують випадки дистанційного мінування територій російськими військами. Ворог скидає вибухові пристрої з безпілотників, що спрацьовують від натискання.

На Сумщині російські дрони дистанційно мінують території - ОВА

На Сумщині росіяни дистанційно мінують території, скидаючи вибухівку із безпілотників. Про це попередив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, пише УНН.

Ворог продовжує застосовувати тактику дистанційного мінування територій. Ворог скидає з безпілотників вибухові пристрої у невеликих світлих мішках, які можуть спрацьовувати від натискання або наближення

- йдеться у повідомленні.

Тому через зафіксовані випадки такого мінування на прилеглих до Сумщини територіях закликають мешканців області бути особливо уважними під час пересування дорогами, зокрема поблизу прикордонних населених пунктів.

У разі виявлення підозрілих предметів не можна підходити до них. Потрібно негайно повідомляти поліцію за номером 102.

Нагадаємо

25 січня четверо жителів Сумщини, серед яких двоє дітей 8 та 11 років, постраждали від ворожих атак. Їх госпіталізували для обстеження, травми неважкі.

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Сумська область