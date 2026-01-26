На Сумщині російські дрони дистанційно мінують території - ОВА

На Сумщині росіяни дистанційно мінують території, скидаючи вибухівку із безпілотників. Про це попередив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, пише УНН.

Ворог продовжує застосовувати тактику дистанційного мінування територій. Ворог скидає з безпілотників вибухові пристрої у невеликих світлих мішках, які можуть спрацьовувати від натискання або наближення - йдеться у повідомленні.

Тому через зафіксовані випадки такого мінування на прилеглих до Сумщини територіях закликають мешканців області бути особливо уважними під час пересування дорогами, зокрема поблизу прикордонних населених пунктів.

У разі виявлення підозрілих предметів не можна підходити до них. Потрібно негайно повідомляти поліцію за номером 102.

Нагадаємо

25 січня четверо жителів Сумщини, серед яких двоє дітей 8 та 11 років, постраждали від ворожих атак. Їх госпіталізували для обстеження, травми неважкі.