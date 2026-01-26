На Сумщине российские дроны дистанционно минируют территории – ОВА

На Сумщине россияне дистанционно минируют территории, сбрасывая взрывчатку с беспилотников. Об этом предупредил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.

Враг продолжает применять тактику дистанционного минирования территорий. Враг сбрасывает с беспилотников взрывные устройства в небольших светлых мешках, которые могут срабатывать от нажатия или приближения - говорится в сообщении.

Поэтому из-за зафиксированных случаев такого минирования на прилегающих к Сумщине территориях призывают жителей области быть особенно внимательными при передвижении по дорогам, в частности вблизи приграничных населенных пунктов.

В случае обнаружения подозрительных предметов нельзя подходить к ним. Нужно немедленно сообщать в полицию по номеру 102.

Напомним

25 января четверо жителей Сумщины, среди которых двое детей 8 и 11 лет, пострадали от вражеских атак. Их госпитализировали для обследования, травмы нетяжелые.