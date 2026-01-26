На Сумщине российские дроны дистанционно минируют территории – ОВА

$43.140.03
50.650.13
ukenru
10:18 • 4500 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 13802 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 10333 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 19370 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 17354 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 25026 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 35040 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 30042 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 26458 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 21811 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
4.7м/с
88%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Лидер Ирана Хаменеи перемещен в бункер из-за угрозы атаки США - СМИ26 января, 01:58 • 17399 просмотра
Вучич: мирный план предусматривает вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года26 января, 02:31 • 13913 просмотра
Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы07:59 • 16609 просмотра
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами09:18 • 13289 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 8428 просмотра
публикации
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
10:01 • 13802 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 8642 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
08:52 • 19370 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 103067 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 118441 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Александр Сырский
Виктор Ляшко
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Европа
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 27260 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 27049 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 43221 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 43205 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 56330 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка

На Сумщине российские дроны дистанционно минируют территории – ОВА

Киев • УНН

 • 4 просмотра

На Сумщине фиксируют случаи дистанционного минирования территорий российскими войсками. Враг сбрасывает взрывные устройства с беспилотников, срабатывающие от нажатия.

На Сумщине российские дроны дистанционно минируют территории – ОВА

На Сумщине россияне дистанционно минируют территории, сбрасывая взрывчатку с беспилотников. Об этом предупредил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.

Враг продолжает применять тактику дистанционного минирования территорий. Враг сбрасывает с беспилотников взрывные устройства в небольших светлых мешках, которые могут срабатывать от нажатия или приближения

- говорится в сообщении.

Поэтому из-за зафиксированных случаев такого минирования на прилегающих к Сумщине территориях призывают жителей области быть особенно внимательными при передвижении по дорогам, в частности вблизи приграничных населенных пунктов.

В случае обнаружения подозрительных предметов нельзя подходить к ним. Нужно немедленно сообщать в полицию по номеру 102.

Напомним

25 января четверо жителей Сумщины, среди которых двое детей 8 и 11 лет, пострадали от вражеских атак. Их госпитализировали для обследования, травмы нетяжелые.

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Сумская область