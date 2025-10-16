Угорщина виплатить пенсіонерам додаткові 1,8 млрд доларів, попри ризик дефіциту бюджету

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про відновлення 13-х пенсійних виплат для понад 2 мільйонів пенсіонерів, що коштуватиме 1,6-1,8 мільярда доларів. Економісти попереджають, що цей крок може збільшити дефіцит бюджету до 5% ВВП.