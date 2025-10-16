Угорщина виплатить пенсіонерам додаткові 1,8 млрд доларів, попри ризик дефіциту бюджету
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про відновлення 13-х пенсійних виплат для понад 2 мільйонів пенсіонерів, що коштуватиме 1,6-1,8 мільярда доларів. Економісти попереджають, що цей крок може збільшити дефіцит бюджету до 5% ВВП.
Орбан в рамках передвиборчої компанії оголосив про додаткові пенсійні виплати в Угорщини на майже 2 млрд доларів. Згідно з заявою угорського політика, його уряд над цим "повністю", бо крок є частиною давньої обіцянки. Але економісти попередили - це рішення призведе до зростання дефіциту бюджету Угорщини.
Деталі
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у четвер, що його уряд працює "повним ходом" над пенсійним бонусом для громадян країни. Щомісячні 13-ті пенсійні виплати для понад 2 мільйонів пенсіонерів країни відновлено. Бонус може коштувати близько 1,6-1,8 мільярда доларів. Втім новий захід, за оцінкою економістів, якщо його буде впроваджено наступного року, призведе до зростання дефіциту бюджету до 5% валового внутрішнього продукту.
За оцінками Маріанн Тріппон, аналітика відділення CIB Bank Intesa Sanpaolo SpA у Будапешті, кожна додаткова щомісячна пенсійна виплата коштує близько 600 мільярдів форинтів (1,8 мільярда доларів).
Є також інша оцінка, згідна з якою, додаткова щомісячна пенсія, що виплачується з моменту вступу Орбана на посаду, коштувала 536 мільярдів форинтів (1,60 мільярда доларів) у лютому. Втім аналітиками підтверджується, що додаткова сума сприяла значному дефіциту бюджету на початку 2025 року.
Доповнення
Оголошення про подарунок угорським пенсіонерам з’явилося після того, як S&P Global Ratings залишило кредитний рейтинг Угорщини незмінним на найнижчому інвестиційному рівні минулої п’ятниці, зберігаючи при цьому негативний прогноз.
Нагадаємо
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан нагадав, що у Данії було представлено "воєнний план" Брюсселя у протидії рф, і заявив що сам він воліє бачити "мирних угорців".
Ми починаємо збір підписів проти воєнних планів Брюсселя. Ми будемо там у кожному місті та кожному селі