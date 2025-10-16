Венгрия выплатит пенсионерам дополнительные 1,8 млрд долларов, несмотря на риск дефицита бюджета
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о возобновлении 13-х пенсионных выплат для более чем 2 миллионов пенсионеров, что будет стоить 1,6-1,8 миллиарда долларов. Экономисты предупреждают, что этот шаг может увеличить дефицит бюджета до 5% ВВП.
Орбан в рамках предвыборной кампании объявил о дополнительных пенсионных выплатах в Венгрии на почти 2 млрд долларов. Согласно заявлению венгерского политика, его правительство над этим "полностью" работает, потому что шаг является частью давнего обещания. Но экономисты предупредили - это решение приведет к росту дефицита бюджета Венгрии.
Передает УНН со ссылкой на Вloomberg и Reuters.
Детали
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в четверг, что его правительство работает "полным ходом" над пенсионным бонусом для граждан страны. Ежемесячные 13-е пенсионные выплаты для более чем 2 миллионов пенсионеров страны возобновлены. Бонус может стоить около 1,6-1,8 миллиарда долларов. Впрочем, новая мера, по оценке экономистов, если она будет внедрена в следующем году, приведет к росту дефицита бюджета до 5% валового внутреннего продукта.
Глава МИД Венгрии пожаловался на энергетическое "принуждение" ЕС на конференции в Москве15.10.25, 13:10 • 3066 просмотров
По оценкам Марианн Триппон, аналитика отделения CIB Bank Intesa Sanpaolo SpA в Будапеште, каждая дополнительная ежемесячная пенсионная выплата стоит около 600 миллиардов форинтов (1,8 миллиарда долларов).
Есть также другая оценка, согласно которой дополнительная ежемесячная пенсия, выплачиваемая с момента вступления Орбана в должность, стоила 536 миллиардов форинтов (1,60 миллиарда долларов) в феврале. Впрочем, аналитиками подтверждается, что дополнительная сумма способствовала значительному дефициту бюджета в начале 2025 года.
Дополнение
Объявление о подарке венгерским пенсионерам появилось после того, как S&P Global Ratings оставило кредитный рейтинг Венгрии неизменным на самом низком инвестиционном уровне в прошлую пятницу, сохраняя при этом негативный прогноз.
Напомним
Премьер Венгрии Виктор Орбан напомнил, что в Дании был представлен "военный план" Брюсселя по противодействию рф, и заявил, что сам он предпочитает видеть "мирных венгров".
Мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя. Мы будем там в каждом городе и каждом селе