Венгрия выплатит пенсионерам дополнительные 1,8 млрд долларов, несмотря на риск дефицита бюджета

Орбан в рамках предвыборной кампании объявил о дополнительных пенсионных выплатах в Венгрии на почти 2 млрд долларов. Согласно заявлению венгерского политика, его правительство над этим "полностью" работает, потому что шаг является частью давнего обещания. Но экономисты предупредили - это решение приведет к росту дефицита бюджета Венгрии.

Передает УНН со ссылкой на Вloomberg и Reuters.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в четверг, что его правительство работает "полным ходом" над пенсионным бонусом для граждан страны. Ежемесячные 13-е пенсионные выплаты для более чем 2 миллионов пенсионеров страны возобновлены. Бонус может стоить около 1,6-1,8 миллиарда долларов. Впрочем, новая мера, по оценке экономистов, если она будет внедрена в следующем году, приведет к росту дефицита бюджета до 5% валового внутреннего продукта.

По оценкам Марианн Триппон, аналитика отделения CIB Bank Intesa Sanpaolo SpA в Будапеште, каждая дополнительная ежемесячная пенсионная выплата стоит около 600 миллиардов форинтов (1,8 миллиарда долларов).

Есть также другая оценка, согласно которой дополнительная ежемесячная пенсия, выплачиваемая с момента вступления Орбана в должность, стоила 536 миллиардов форинтов (1,60 миллиарда долларов) в феврале. Впрочем, аналитиками подтверждается, что дополнительная сумма способствовала значительному дефициту бюджета в начале 2025 года.

Объявление о подарке венгерским пенсионерам появилось после того, как S&P Global Ratings оставило кредитный рейтинг Венгрии неизменным на самом низком инвестиционном уровне в прошлую пятницу, сохраняя при этом негативный прогноз.

