Эксклюзив
15:34
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
15:13
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
12:39
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Венгрия выплатит пенсионерам дополнительные 1,8 млрд долларов, несмотря на риск дефицита бюджета

Киев • УНН

 • 1094 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о возобновлении 13-х пенсионных выплат для более чем 2 миллионов пенсионеров, что будет стоить 1,6-1,8 миллиарда долларов. Экономисты предупреждают, что этот шаг может увеличить дефицит бюджета до 5% ВВП.

Венгрия выплатит пенсионерам дополнительные 1,8 млрд долларов, несмотря на риск дефицита бюджета

Орбан в рамках предвыборной кампании объявил о дополнительных пенсионных выплатах в Венгрии на почти 2 млрд долларов. Согласно заявлению венгерского политика, его правительство над этим "полностью" работает, потому что шаг является частью давнего обещания. Но экономисты предупредили - это решение приведет к росту дефицита бюджета Венгрии.

Передает УНН со ссылкой на Вloomberg и Reuters.

Детали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в четверг, что его правительство работает "полным ходом" над пенсионным бонусом для граждан страны. Ежемесячные 13-е пенсионные выплаты для более чем 2 миллионов пенсионеров страны возобновлены. Бонус может стоить около 1,6-1,8 миллиарда долларов. Впрочем, новая мера, по оценке экономистов, если она будет внедрена в следующем году, приведет к росту дефицита бюджета до 5% валового внутреннего продукта.

По оценкам Марианн Триппон, аналитика отделения CIB Bank Intesa Sanpaolo SpA в Будапеште, каждая дополнительная ежемесячная пенсионная выплата стоит около 600 миллиардов форинтов (1,8 миллиарда долларов).

Есть также другая оценка, согласно которой дополнительная ежемесячная пенсия, выплачиваемая с момента вступления Орбана в должность, стоила 536 миллиардов форинтов (1,60 миллиарда долларов) в феврале. Впрочем, аналитиками подтверждается, что дополнительная сумма способствовала значительному дефициту бюджета в начале 2025 года.

Дополнение

Объявление о подарке венгерским пенсионерам появилось после того, как S&P Global Ratings оставило кредитный рейтинг Венгрии неизменным на самом низком инвестиционном уровне в прошлую пятницу, сохраняя при этом негативный прогноз.

Напомним

Премьер Венгрии Виктор Орбан напомнил, что в Дании был представлен "военный план" Брюсселя по противодействию рф, и заявил, что сам он предпочитает видеть "мирных венгров".

Мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя. Мы будем там в каждом городе и каждом селе

- подчеркнул Орбан.

