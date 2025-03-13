Угода про корисні копалини не передбачає передання прав на користування надрами чи будь-яких прав власності - Стефанішина

Угода про корисні між Україною та США не передбачає передання прав на користування надрами чи будь-яких прав власності, а тому не потребує проведення референдуму. Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина в інтерв’ю "Юридичній практиці", передає УНН.

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Насамперед маємо розуміти, що ця угода не є міжнародним договором. Тобто вона не підпадає під дію закону про міжнародні договори, до неї не застосовуються процедури, передбачені для погодження та схвалення міжнародних договорів. Міжнародним договором буде подальша угода, яка передбачатиме створення самого Фонду відновлення інвестицій - зазначила Стефанішина.

Угода закріплює політичну домовленість між урядами України і США стосовно наміру створити Фонд та передбачає основні елементи, що мають бути закріплені в наступній угоді, яка вже підлягатиме ратифікації парламентом та буде міжнародним договором.

"Що стосується Фонду, то він буде наповнюватися за рахунок коштів, згенерованих від прав на користування українськими надрами. Ці кошти будуть спрямовані у Фонд і реінвестовані в Україні. Передбачається, що Фонд перебуватиме у спільній власності України та США", - додає Стефанішина.

Вона наголошує, що угода не передбачає передання прав на користування надрами чи будь-яких прав власності, а тому не потребує проведення референдуму.

"Якщо б мова йшла саме про використання надр України чи про право на українські надра, то, безумовно, це питання не лише ратифікації, а й, дійсно, референдуму. Адже ми всі знаємо прописну істину з Конституції України, що надра належать народові України. Угода не передбачає передання прав на користування надрами чи будь-яких прав власності. Мова йде про розподіл надходжень до державного бюджету, частина з яких генерується у Фонд", - зазначила міністерка.

За її словами, після підписання цієї угоди не настають жодні правові наслідки.

"Тобто Україна не отримує зобов’язань щодо фактичного перерахування коштів чи їх передання. Такі зобов’язання виникнуть тільки після укладення угоди про створення Фонду і, відповідно, проведення всіх необхідних процедур для того, щоби після набрання нею чинності розпочалася робота самої інституції", - додала Стефанішина.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до підписання рамкової угоди щодо рідкоземельних металів.

Президенти США та України домовились про швидке укладання угоди щодо розробки критичних мінеральних ресурсів. Угода має посилити економіку та забезпечити довгострокову безпеку України.

УНН передавав, що уряди США та України мають обговорити остаточне підписання угоди про надра, яка передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України. США очікують отримати близько 20 млрд доларів від угоди про рідкоземельні копалини.