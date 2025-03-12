Зеленський: Україна готова до підписання угоди про рідкоземельні як перший крок

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готовий до підписання рамкової угоди щодо рідкоземельних металів, передає УНН.

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Україна готова до підписання рамкової угоди як перший крок. Ми завжди про це говорили і, чесно кажучи, я думав, що ми це підпишемо раніше. Ми до цього готові і немає про що говорити, немає залаштунками якихось секретів, тому ми готові - зазначив Президент.

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Президенти США та України домовились про швидке укладання угоди щодо розробки критичних мінеральних ресурсів. Угода має посилити економіку та забезпечити довгострокову безпеку України.

УНН передавав, що уряди США та України мають обговорити остаточне підписання угоди про надра, яка передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України. США очікують отримати близько 20 млрд доларів від угоди про рідкоземельні копалини.