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Зеленський: Україна готова до підписання угоди про рідкоземельні як перший крок

Київ • УНН

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Володимир Зеленський заявив про готовність України до підписання рамкової угоди щодо рідкоземельних металів. Це стане першим кроком у співпраці з розробки критичних мінеральних ресурсів.

Зеленський: Україна готова до підписання угоди про рідкоземельні як перший крок

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готовий до підписання рамкової угоди щодо рідкоземельних металів, передає УНН.

Деталі

Україна готова до підписання рамкової угоди як перший крок. Ми завжди про це говорили і, чесно кажучи, я думав, що ми це підпишемо раніше. Ми до цього готові і немає про що говорити, немає залаштунками якихось секретів, тому ми готові

- зазначив Президент.

Нагадаємо

Президенти США та України домовились про швидке укладання угоди щодо розробки критичних мінеральних ресурсів. Угода має посилити економіку та забезпечити довгострокову безпеку України.

УНН передавав, що уряди США та України мають обговорити остаточне підписання угоди про надра, яка передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України. США очікують отримати близько 20 млрд доларів від угоди про рідкоземельні копалини.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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