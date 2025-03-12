Зеленский: Украина готова к подписанию соглашения о редкоземельных как первый шаг
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к подписанию рамочного соглашения по редкоземельным металлам. Это станет первым шагом в сотрудничестве по разработке критических минеральных ресурсов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к подписанию рамочного соглашения по редкоземельным металлам, передает УНН.
Детали
Украина готова к подписанию рамочного соглашения в качестве первого шага. Мы всегда об этом говорили и, честно говоря, я думал, что мы это подпишем раньше. Мы к этому готовы и не о чем говорить, нет за кулисами каких-то секретов, поэтому мы готовы
Напомним
Президенты США и Украины договорились о скорейшем заключении соглашения о разработке критических минеральных ресурсов. Соглашение должно укрепить экономику и обеспечить долгосрочную безопасность Украины.
УНН передавал, что правительства США и Украины должны обсудить окончательное подписание соглашения о недрах, которое предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины. США ожидают получить около 20 млрд долларов от соглашения о редкоземельных ископаемых.