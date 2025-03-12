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Зеленский: Украина готова к подписанию соглашения о редкоземельных как первый шаг

Киев • УНН

 • 15511 просмотра

Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к подписанию рамочного соглашения по редкоземельным металлам. Это станет первым шагом в сотрудничестве по разработке критических минеральных ресурсов.

Зеленский: Украина готова к подписанию соглашения о редкоземельных как первый шаг

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к подписанию рамочного соглашения по редкоземельным металлам, передает УНН.

Детали

Украина готова к подписанию рамочного соглашения в качестве первого шага. Мы всегда об этом говорили и, честно говоря, я думал, что мы это подпишем раньше. Мы к этому готовы и не о чем говорить, нет за кулисами каких-то секретов, поэтому мы готовы

- отметил Президент.

Напомним

Президенты США и Украины договорились о скорейшем заключении соглашения о разработке критических минеральных ресурсов. Соглашение должно укрепить экономику и обеспечить долгосрочную безопасность Украины.

УНН передавал, что правительства США и Украины должны обсудить окончательное подписание соглашения о недрах, которое предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины. США ожидают получить около 20 млрд долларов от соглашения о редкоземельных ископаемых.

Алина Волянская

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