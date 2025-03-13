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Соглашение о полезных ископаемых не предусматривает передачу прав на пользование недрами или каких-либо прав собственности - Стефанишина

Киев • УНН

 • 20351 просмотра

Вице-премьер Стефанишина заявила, что соглашение между Украиной и США не предусматривает передачу прав на недра. Поэтому, проведение референдума не является необходимым, поскольку это не международный договор.

Соглашение о полезных ископаемых не предусматривает передачу прав на пользование недрами или каких-либо прав собственности - Стефанишина

Соглашение о полезных между Украиной и США не предусматривает передачу прав на пользование недрами или каких-либо прав собственности, а потому не требует проведения референдума. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министерша юстиции Украины Ольга Стефанишина в интервью "Юридической практике", передает УНН.

Детали

Прежде всего, мы должны понимать, что это соглашение не является международным договором. То есть оно не подпадает под действие закона о международных договорах, к нему не применяются процедуры, предусмотренные для согласования и одобрения международных договоров. Международным договором будет дальнейшее соглашение, которое будет предусматривать создание самого Фонда восстановления инвестиций

- отметила Стефанишина.

Соглашение закрепляет политическую договоренность между правительствами Украины и США относительно намерения создать Фонд и предусматривает основные элементы, которые должны быть закреплены в следующем соглашении, которое уже будет подлежать ратификации парламентом и будет международным договором.

"Что касается Фонда, то он будет наполняться за счет средств, сгенерированных от прав на пользование украинскими недрами. Эти средства будут направлены в Фонд и реинвестированы в Украине. Предполагается, что Фонд будет находиться в совместной собственности Украины и США", - добавляет Стефанишина.

Она подчеркивает, что соглашение не предусматривает передачу прав на пользование недрами или каких-либо прав собственности, а потому не требует проведения референдума.

"Если бы речь шла именно об использовании недр Украины или о праве на украинские недра, то, безусловно, это вопрос не только ратификации, но и, действительно, референдума. Ведь мы все знаем прописную истину из Конституции Украины, что недра принадлежат народу Украины. Соглашение не предусматривает передачу прав на пользование недрами или каких-либо прав собственности. Речь идет о распределении поступлений в государственный бюджет, часть из которых генерируется в Фонд", - отметила министерша.

По ее словам, после подписания этого соглашения не наступают никакие правовые последствия.

"То есть Украина не получает обязательств по фактическому перечислению средств или их передаче. Такие обязательства возникнут только после заключения соглашения о создании Фонда и, соответственно, проведения всех необходимых процедур для того, чтобы после вступления его в силу началась работа самой институции", - добавила Стефанишина.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к подписанию рамочного соглашения по редкоземельным металлам.

Президенты США и Украины договорились о скорейшем заключении соглашения о разработке критических минеральных ресурсов. Соглашение должно усилить экономику и обеспечить долгосрочную безопасность Украины.

УНН передавал, что правительства США и Украины должны обсудить окончательное подписание соглашения о недрах, которое предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины. США ожидают получить около 20 млрд долларов от соглашения о редкоземельных ископаемых.

Павел Башинский

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