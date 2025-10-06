Удар рф по Степанівці на Херсонщині: три дівчинки потрапили до лікарні після обстрілу

Вранці, 6 жовтня, російські окупанти обстріляли населений пункт Степанівка у Херсонській міській громаді Херсонського району Херсонської області. В результаті обстрілу троє дівчаток опинились в лікарні, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Йдеться про дівчаток віком 12, 16 та 2 роки 11 місяців. Вони поступили до медичних закладів з мінообуховими травмами та острими реакціями на стрес. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів, їхній стан здоров’я стабільний, а їхньому життю нічого не загрожує.

Загалом внаслідок ворожих ударів по Степанівці загинула одна людина, ще семеро - дістали поранення