Удар рф по Степанівці на Херсонщині: три дівчинки потрапили до лікарні після обстрілу
Вранці 6 жовтня російські окупанти обстріляли Степанівку Херсонської області. Троє дівчаток віком 2, 12 та 16 років отримали мінно-вибухові травми та гострі реакції на стрес, їхній стан стабільний.
Вранці, 6 жовтня, російські окупанти обстріляли населений пункт Степанівка у Херсонській міській громаді Херсонського району Херсонської області. В результаті обстрілу троє дівчаток опинились в лікарні, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Деталі
Йдеться про дівчаток віком 12, 16 та 2 роки 11 місяців. Вони поступили до медичних закладів з мінообуховими травмами та острими реакціями на стрес. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів, їхній стан здоров’я стабільний, а їхньому життю нічого не загрожує.
Загалом внаслідок ворожих ударів по Степанівці загинула одна людина, ще семеро - дістали поранення
Нагадаємо
У понеділок. 6 жовтня, російські окупанти вдарили по перинатальному центрі в Сумах. 166 людей, включаючи 11 дітей, перебували в укритті, постраждалих немає.