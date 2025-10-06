Удар рф по Степановке на Херсонщине: три девочки попали в больницу после обстрела

Утром 6 октября российские оккупанты обстреляли населенный пункт Степановка в Херсонской городской общине Херсонского района Херсонской области. В результате обстрела трое девочек оказались в больнице, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Подробности

Речь идет о девочках в возрасте 12, 16 и 2 года 11 месяцев. Они поступили в медицинские учреждения с минно-взрывными травмами и острыми реакциями на стресс. Сейчас они находятся под наблюдением врачей, их состояние здоровья стабильное, а их жизни ничего не угрожает.

Всего в результате вражеских ударов по Степановке погиб один человек, еще семеро - получили ранения - говорится в сообщении.

Напомним

В понедельник, 6 октября, российские оккупанты ударили по перинатальному центру в Сумах. 166 человек, включая 11 детей, находились в укрытии, пострадавших нет.