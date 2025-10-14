Удар рф по медзакладу в Харкові: 100 пацієнтів переведено в інші місця - МОЗ

$41.610.01
Ексклюзив
09:28 • 4552 перегляди
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
09:05 • 10008 перегляди
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Ексклюзив
08:16 • 10907 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
08:01 • 10943 перегляди
Трамп планує використати досвід врегулювання ситуації в Газі для припинення війни в Україні - WSJ
Ексклюзив
07:39 • 14076 перегляди
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент
06:48 • 14406 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня
06:24 • 16022 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров
14 жовтня, 02:03 • 17608 перегляди
Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 17 жовтня та назвав Ердогана помічником у закінченні війни в Україні
13 жовтня, 19:08 • 27320 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59 • 34997 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
Популярнi новини
Microsoft припиняє підтримку Windows 10: що чекає на 1,4 мільярда користувачів14 жовтня, 00:59 • 25989 перегляди
ХАМАС звільнив українця Максима Харкіна після 738 днів полону14 жовтня, 01:31 • 11272 перегляди
Припинення вогню в Україні дасть нагоду військам рф швидко передислокуватися до східного кордону НАТО - ISW14 жовтня, 02:36 • 9750 перегляди
Мінус 1200 солдатів та 390 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу14 жовтня, 04:29 • 25394 перегляди
У Чорному морі затонуло вантажне судно, український екіпаж врятовано07:09 • 15107 перегляди
Публікації
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 48964 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 48973 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво13 жовтня, 10:25 • 56556 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм13 жовтня, 10:13 • 52983 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
13 жовтня, 08:59 • 57288 перегляди
УНН Lite
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 23619 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 28352 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 29946 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду13 жовтня, 14:09 • 29679 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 57140 перегляди
Удар рф по медзакладу в Харкові: 100 пацієнтів переведено в інші місця - МОЗ

Київ • УНН

 • 1560 перегляди

Внаслідок російського удару по медичному закладу Харкова 13 жовтня постраждали 57 пацієнтів, семеро з яких отримали уламкові поранення. Понад 100 пацієнтів переведено до інших відділень та медзакладів.

Удар рф по медзакладу в Харкові: 100 пацієнтів переведено в інші місця - МОЗ

Внаслідок російського удару по медичному закладу Харкова 13 жовтня постраждали пацієнти. Частину з них перевели до інших медичних закладів, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

Деталі

Як зазначили у відомстві, постраждало 57 пацієнтів, з них семеро отримали вторинні уламкові поранення від скла, у решти - гостра реакція на стрес.

Також у МОЗ додали, що понад 100 пацієнтів переведено до інших відділень та медзакладів. Медики проводять додаткові обстеження, а інший персонал лікарні продовжує роботу.

Нагадаємо

13 жовтня близько 21:50 збройні сили рф завдали авіаційного удару по Салтівському району Харкова. Було пошкоджено медичний заклад, гаражні бокси, 19 транспортних засобів і приміщення цивільного підприємства

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніЗдоров'яКримінал та НП
Харків