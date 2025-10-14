Удар рф по медзакладу в Харкові: 100 пацієнтів переведено в інші місця - МОЗ

Внаслідок російського удару по медичному закладу Харкова 13 жовтня постраждали пацієнти. Частину з них перевели до інших медичних закладів, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

Деталі

Як зазначили у відомстві, постраждало 57 пацієнтів, з них семеро отримали вторинні уламкові поранення від скла, у решти - гостра реакція на стрес.

Також у МОЗ додали, що понад 100 пацієнтів переведено до інших відділень та медзакладів. Медики проводять додаткові обстеження, а інший персонал лікарні продовжує роботу.

Нагадаємо

13 жовтня близько 21:50 збройні сили рф завдали авіаційного удару по Салтівському району Харкова. Було пошкоджено медичний заклад, гаражні бокси, 19 транспортних засобів і приміщення цивільного підприємства