Удар рф по медучреждению в Харькове: 100 пациентов переведены в другие места - Минздрав
Киев • УНН
В результате российского удара по медицинскому учреждению Харькова 13 октября пострадали 57 пациентов, семеро из которых получили осколочные ранения. Более 100 пациентов переведены в другие отделения и медучреждения.
В результате российского удара по медицинскому учреждению Харькова 13 октября пострадали пациенты. Часть из них перевели в другие медицинские учреждения, сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Подробности
Как отметили в ведомстве, пострадали 57 пациентов, из них семеро получили вторичные осколочные ранения от стекла, у остальных - острая реакция на стресс.
Также в Минздраве добавили, что более 100 пациентов переведены в другие отделения и медучреждения. Медики проводят дополнительные обследования, а другой персонал больницы продолжает работу.
Напомним
13 октября около 21:50 вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по Салтовскому району Харькова. Были повреждены медицинское учреждение, гаражные боксы, 19 транспортных средств и помещения гражданского предприятия