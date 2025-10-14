Удар рф по медучреждению в Харькове: 100 пациентов переведены в другие места - Минздрав

В результате российского удара по медицинскому учреждению Харькова 13 октября пострадали пациенты. Часть из них перевели в другие медицинские учреждения, сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Подробности

Как отметили в ведомстве, пострадали 57 пациентов, из них семеро получили вторичные осколочные ранения от стекла, у остальных - острая реакция на стресс.

Также в Минздраве добавили, что более 100 пациентов переведены в другие отделения и медучреждения. Медики проводят дополнительные обследования, а другой персонал больницы продолжает работу.

Напомним

13 октября около 21:50 вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по Салтовскому району Харькова. Были повреждены медицинское учреждение, гаражные боксы, 19 транспортных средств и помещения гражданского предприятия