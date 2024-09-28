Удар рф по Кривому Рогу: продовжуються пошуки людини під завалами
Київ • УНН
Після російської атаки на Кривий Ріг продовжуються пошуки людини під завалами. Двоє постраждалих залишаються в лікарні у стані середньої тяжкості, працюють штаби допомоги населенню.
У Кривому Розі продовжуються пошуки людини під завалами після російського удару по місту. В лікарні залишається ще двоє людей, стан їх розцінюють як середньої тяжкості. Про це розповів голова Криворізької райдержадміністрації Євген Ситниченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Досі тривають рятувально-пошукові роботи. Всю ніч вони тривали і досі, на жаль, не можемо знайти людину з-під завалів. Також продовжують працювати штаби, які розгорнуті для допомоги населенню, допомагаємо людям вже відновити свої пошкоджені будинки після удару. Також в лікарні залишається ще двоє людей. Стан їх розцінюють як середньої тяжкості
Нагадаємо
Вчора, 27 вересня, у Дніпропетровській області російські війська здійснили ракетну атаку на Кривий Ріг, влучивши в адміністративну будівлю, під завалами можуть перебувати люди.