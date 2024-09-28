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Удар рф по Кривому Рогу: продовжуються пошуки людини під завалами

Удар рф по Кривому Рогу: продовжуються пошуки людини під завалами

Київ • УНН

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Після російської атаки на Кривий Ріг продовжуються пошуки людини під завалами. Двоє постраждалих залишаються в лікарні у стані середньої тяжкості, працюють штаби допомоги населенню.

У Кривому Розі продовжуються пошуки людини під завалами після російського удару по місту. В лікарні залишається ще двоє людей, стан їх розцінюють як середньої тяжкості. Про це розповів голова Криворізької райдержадміністрації Євген Ситниченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Досі тривають рятувально-пошукові роботи. Всю ніч вони тривали і досі, на жаль, не можемо знайти людину з-під завалів. Також продовжують працювати штаби, які розгорнуті для допомоги населенню, допомагаємо людям вже відновити свої пошкоджені будинки після удару. Також в лікарні залишається ще двоє людей. Стан їх розцінюють як середньої тяжкості

- сказав Ситниченко.

Нагадаємо

Вчора, 27 вересня, у Дніпропетровській області російські війська здійснили ракетну атаку на Кривий Ріг, влучивши в адміністративну будівлю, під завалами можуть перебувати люди.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
kryvyi-rihКривий Ріг

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