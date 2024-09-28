Удар рф по Кривому Рогу: продолжаются поиски человека под завалами
Киев • УНН
После российской атаки на Кривой Рог продолжаются поиски человека под завалами. Двое пострадавших остаются в больнице в состоянии средней тяжести, работают штабы помощи населению.
В Кривом Роге продолжаются поиски человека под завалами после российского удара по городу. В больнице остается еще два человека, состояние их расценивают как средней тяжести. Об этом рассказал председатель Криворожской райгосадминистрации Евгений Ситниченко в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
До сих пор продолжаются спасательно-поисковые работы. Всю ночь они продолжались и до сих пор, к сожалению, не можем найти человека из-под завалов. Также продолжают работать штабы, которые развернуты для помощи населению, помогаем людям уже восстановить свои поврежденные дома после удара. Также в больнице остается еще два человека. Состояние их расценивают как средней тяжести
Напомним
Вчера, 27 сентября, в Днепропетровской области российские войска совершили ракетную атаку на Кривой Рог, попав в административное здание, под завалами могут находиться люди.