Удар рф по Кривому Рогу: продолжаются поиски человека под завалами

В Кривом Роге продолжаются поиски человека под завалами после российского удара по городу. В больнице остается еще два человека, состояние их расценивают как средней тяжести. Об этом рассказал председатель Криворожской райгосадминистрации Евгений Ситниченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

До сих пор продолжаются спасательно-поисковые работы. Всю ночь они продолжались и до сих пор, к сожалению, не можем найти человека из-под завалов. Также продолжают работать штабы, которые развернуты для помощи населению, помогаем людям уже восстановить свои поврежденные дома после удара. Также в больнице остается еще два человека. Состояние их расценивают как средней тяжести - сказал Ситниченко.

Напомним

Вчера, 27 сентября, в Днепропетровской области российские войска совершили ракетную атаку на Кривой Рог, попав в административное здание, под завалами могут находиться люди.