Удар рф по Дніпропетровщині, де загинули цивільні та військові: певні посадові особи відсторонені від займаних посад

30-й корпус морської піхоти ВМС ЗСУ підтвердив, що російські окупанти 1 листопада завдали удару по військовослужбовцях у Дніпропетровській області. В корпусі заявили, що удар було завдано по центру населеного пункту, де не розташовано жодного плацу, та додали, що певні посадові особи відсторонені від займаних посад. Про це 30-й корпус морської піхоти повідомив у Facebook, передає УНН.

1 листопада російські терористи завдали ракетно-дроновий удар по населеному пункту Самарівського району Дніпропетровської області. Під час удару у селищі перебували військовослужбовці однієї з окремих бригад морської піхоти. Удар було завдано по центру населеного пункту, де не розташовано жодного плацу - йдеться в повідомленні.

У корпусі заявили, що, на жаль, серед загиблих і поранених є як цивільні громадяни, так і військовослужбовці бригади.

Наразі у військовій частині правоохоронні органи проводять слідчі дії з метою з’ясування всіх обставин події. Також, певні посадові особи відсторонені від займаних посад - додали в корпусі.

Доповнення

Російські війська 1 листопада завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Дніпропетровській області, повідомило оперативне командування "Схід". Під вогонь потрапили кілька громад, є загиблі та поранені, зокрема серед українських військових.

У ЗМІ фігурувала інформація про те, що приліт російської ракети стався під час нагородження військових ЗСУ.

Слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження через загибель і поранення українських військових унаслідок російського ракетного обстрілу на Дніпропетровщині 1 листопада. ДБР перевіряє, чи дотримувалися правил безпеки під час тривоги та чи були належним чином організовані укриття.