Удар рф по Дніпропетровщині, де загинули цивільні та військові: певні посадові особи відсторонені від займаних посад

$42.080.01
48.980.00
ukenru
17:51 • 4252 перегляди
Завтра у низці регіонів України вимикатимуть світло: коли і скільки черг
Ексклюзив
16:38 • 15761 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
15:27 • 16102 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
14:53 • 18237 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
14:21 • 17909 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
14:12 • 27205 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
13:44 • 15906 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
13:00 • 14862 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 28638 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 33316 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 26429 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради3 листопада, 10:27 • 38928 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 15414 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк3 листопада, 12:30 • 23013 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли15:33 • 7178 перегляди
Публікації
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Ексклюзив
16:38 • 15777 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Ексклюзив
14:12 • 27212 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк3 листопада, 12:30 • 23245 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради3 листопада, 10:27 • 39157 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів3 листопада, 08:40 • 48815 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Кіліан Мбаппе
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Покровськ
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли15:33 • 7542 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 15588 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 26597 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 30054 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 51189 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
TikTok
Ракетна система С-400
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Удар рф по Дніпропетровщині, де загинули цивільні та військові: певні посадові особи відсторонені від займаних посад

Київ • УНН

 • 680 перегляди

30-й корпус морської піхоти підтвердив удар по військовослужбовцях у Дніпропетровській області 1 листопада. Удар було завдано по центру населеного пункту, відсторонено посадових осіб.

Удар рф по Дніпропетровщині, де загинули цивільні та військові: певні посадові особи відсторонені від займаних посад

30-й корпус морської піхоти ВМС ЗСУ підтвердив, що російські окупанти 1 листопада завдали удару по військовослужбовцях у Дніпропетровській області. В корпусі заявили, що удар було завдано по центру населеного пункту, де не розташовано жодного плацу, та додали, що певні посадові особи відсторонені від займаних посад. Про це 30-й корпус морської піхоти повідомив у Facebook, передає УНН.

1 листопада російські терористи завдали ракетно-дроновий удар по населеному пункту Самарівського району Дніпропетровської області. Під час удару у селищі перебували військовослужбовці однієї з окремих бригад морської піхоти. Удар було завдано по центру населеного пункту, де не розташовано жодного плацу 

- йдеться в повідомленні.

У корпусі заявили, що, на жаль, серед загиблих і поранених є як цивільні громадяни, так і військовослужбовці бригади.

Наразі у військовій частині правоохоронні органи проводять слідчі дії з метою з’ясування всіх обставин події. Також, певні посадові особи відсторонені від займаних посад 

- додали в корпусі.

Доповнення

Російські війська 1 листопада завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Дніпропетровській області, повідомило оперативне командування "Схід". Під вогонь потрапили кілька громад, є загиблі та поранені, зокрема серед українських військових.

У ЗМІ фігурувала інформація про те, що приліт російської ракети стався під час нагородження військових ЗСУ.

Слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження через загибель і поранення українських військових унаслідок російського ракетного обстрілу на Дніпропетровщині 1 листопада. ДБР перевіряє, чи дотримувалися правил безпеки під час тривоги та чи були належним чином організовані укриття.

Павло Башинський

Війна в Україні
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Дніпропетровська область