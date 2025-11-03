Удар рф по Днепропетровщине, где погибли гражданские и военные: определенные должностные лица отстранены от занимаемых должностей

$42.080.01
48.980.00
ukenru
17:51 • 8372 просмотра
Завтра в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
Эксклюзив
16:38 • 22145 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
15:27 • 19280 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
14:53 • 21331 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
14:21 • 20290 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
14:12 • 29973 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
3 ноября, 13:44 • 16356 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
3 ноября, 13:00 • 14987 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 28860 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 33454 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 29687 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27 • 43155 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 18800 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк3 ноября, 12:30 • 27139 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили15:33 • 12070 просмотра
публикации
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Эксклюзив
16:38 • 22138 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Эксклюзив
14:12 • 29973 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк3 ноября, 12:30 • 27226 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27 • 43242 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 50738 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Денис Шмыгаль
Кириакос Мицотакис
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Государственная граница Украины
Израиль
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили15:33 • 12138 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 18865 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 29753 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 31030 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 52155 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
R-360 Нептун
ТикТок

Удар рф по Днепропетровщине, где погибли гражданские и военные: определенные должностные лица отстранены от занимаемых должностей

Киев • УНН

 • 3472 просмотра

30-й корпус морской пехоты подтвердил удар по военнослужащим в Днепропетровской области 1 ноября. Удар был нанесен по центру населенного пункта, отстранены должностные лица.

Удар рф по Днепропетровщине, где погибли гражданские и военные: определенные должностные лица отстранены от занимаемых должностей

30-й корпус морской пехоты ВМС ВСУ подтвердил, что российские оккупанты 1 ноября нанесли удар по военнослужащим в Днепропетровской области. В корпусе заявили, что удар был нанесен по центру населенного пункта, где не расположен ни один плац, и добавили, что определенные должностные лица отстранены от занимаемых должностей. Об этом 30-й корпус морской пехоты сообщил в Facebook, передает УНН.

1 ноября российские террористы нанесли ракетно-дроновый удар по населенному пункту Самарского района Днепропетровской области. Во время удара в поселке находились военнослужащие одной из отдельных бригад морской пехоты. Удар был нанесен по центру населенного пункта, где не расположен ни один плац 

- говорится в сообщении.

В корпусе заявили, что, к сожалению, среди погибших и раненых есть как гражданские граждане, так и военнослужащие бригады.

Сейчас в воинской части правоохранительные органы проводят следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств происшествия. Также, определенные должностные лица отстранены от занимаемых должностей 

- добавили в корпусе.

Дополнение

Российские войска 1 ноября нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Днепропетровской области, сообщило оперативное командование "Восток". Под огонь попали несколько общин, есть погибшие и раненые, в том числе среди украинских военных.

В СМИ фигурировала информация о том, что прилет российской ракеты произошел во время награждения военных ВСУ.

Следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство из-за гибели и ранения украинских военных в результате российского ракетного обстрела на Днепропетровщине 1 ноября. ГБР проверяет, соблюдались ли правила безопасности во время тревоги и были ли надлежащим образом организованы укрытия.

Павел Башинский

Война в Украине
Воздушная тревога
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Днепропетровская область