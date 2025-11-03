Удар рф по Днепропетровщине, где погибли гражданские и военные: определенные должностные лица отстранены от занимаемых должностей

30-й корпус морской пехоты ВМС ВСУ подтвердил, что российские оккупанты 1 ноября нанесли удар по военнослужащим в Днепропетровской области. В корпусе заявили, что удар был нанесен по центру населенного пункта, где не расположен ни один плац, и добавили, что определенные должностные лица отстранены от занимаемых должностей. Об этом 30-й корпус морской пехоты сообщил в Facebook, передает УНН.

1 ноября российские террористы нанесли ракетно-дроновый удар по населенному пункту Самарского района Днепропетровской области. Во время удара в поселке находились военнослужащие одной из отдельных бригад морской пехоты. Удар был нанесен по центру населенного пункта, где не расположен ни один плац - говорится в сообщении.

В корпусе заявили, что, к сожалению, среди погибших и раненых есть как гражданские граждане, так и военнослужащие бригады.

Сейчас в воинской части правоохранительные органы проводят следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств происшествия. Также, определенные должностные лица отстранены от занимаемых должностей - добавили в корпусе.

Дополнение

Российские войска 1 ноября нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Днепропетровской области, сообщило оперативное командование "Восток". Под огонь попали несколько общин, есть погибшие и раненые, в том числе среди украинских военных.

В СМИ фигурировала информация о том, что прилет российской ракеты произошел во время награждения военных ВСУ.

Следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство из-за гибели и ранения украинских военных в результате российского ракетного обстрела на Днепропетровщине 1 ноября. ГБР проверяет, соблюдались ли правила безопасности во время тревоги и были ли надлежащим образом организованы укрытия.