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Удар по лікарні в Сумах: ДСНС показали відео повторної терористичної атаки дроном

Удар по лікарні в Сумах: ДСНС показали відео повторної терористичної атаки дроном

Київ • УНН

 • 29741 перегляди

ДСНС опублікувала відео повторного удару дроном-камікадзе по лікарні в Сумах 28 вересня. Внаслідок атаки загинуло 9 людей, 19 поранено, евакуйовано 122 особи.

Держслужба з надзвичайних ситуацій опублікувала відео повторного удару дроном-камікадзе по лікарні в Сумах 28 вересня. Про це УНН пише з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Наслідки атаки по лікарні у Сумах та момент повторної атаки "шахедом" можна побачити на відео від ДСНС. На кадрах видно, як після початку евакуації, коли на місці вже працювали пожежні, а рятувальники допомагали пораненим літнім людям вийти з пошкодженої будівлі, по лікарні вдруге прицільно вдарив ворожий дрон.

Нагадаємо

Внаслідок ворожого обстрілу лікарні в Сумах загинуло 9 людей, серед яких медсестра. 19 осіб отримали поранення. Рятувальники евакуювали 122 людини.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
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