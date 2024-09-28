Удар по лікарні в Сумах: ДСНС показали відео повторної терористичної атаки дроном
Київ • УНН
ДСНС опублікувала відео повторного удару дроном-камікадзе по лікарні в Сумах 28 вересня. Внаслідок атаки загинуло 9 людей, 19 поранено, евакуйовано 122 особи.
Держслужба з надзвичайних ситуацій опублікувала відео повторного удару дроном-камікадзе по лікарні в Сумах 28 вересня. Про це УНН пише з посиланням на ДСНС України.
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Наслідки атаки по лікарні у Сумах та момент повторної атаки "шахедом" можна побачити на відео від ДСНС. На кадрах видно, як після початку евакуації, коли на місці вже працювали пожежні, а рятувальники допомагали пораненим літнім людям вийти з пошкодженої будівлі, по лікарні вдруге прицільно вдарив ворожий дрон.
Нагадаємо
Внаслідок ворожого обстрілу лікарні в Сумах загинуло 9 людей, серед яких медсестра. 19 осіб отримали поранення. Рятувальники евакуювали 122 людини.
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