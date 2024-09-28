Удар по больнице в Сумах: ГСЧС показали видео повторной террористической атаки дроном

Госслужба по чрезвычайным ситуациям опубликовала видео повторного удара дроном-камикадзе по больнице в Сумах 28 сентября. Об этом УНН пишет со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Последствия атаки по больнице в Сумах и момент повторной атаки "шахедом" можно увидеть на видео от ГСЧС. На кадрах видно, как после начала эвакуации, когда на месте уже работали пожарные, а спасатели помогали раненым пожилым людям выйти из поврежденного здания, по больнице второй раз прицельно ударил вражеский дрон.

Напомним

В результате вражеского обстрела больницы в Сумах погибло 9 человек, среди которых медсестра. 19 человек получили ранения. Спасатели эвакуировали 122 человека.

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