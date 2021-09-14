Учені виявили у диких свиней "рятувальну поведінку"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. У Чехії група диких свиней звільнила двох поросят з пастки. Свідками ситуації стали вчені Чеського університету природничих наук, передає УНН з посиланням на USA Today.
Інцидент стався на території Національного природного заповідника "Водерадські Бучини". Дослідники встановили пастку для вепрів, з метою вивчити заходи профілактики африканської чуми свиней. На пастку була направлена відеокамера, яка зафіксувала упіймання двох молодих кабанів.
Через деякий час після того, як тварини опинилися в пастці, до них на допомогу прибула група з восьми вепрів на чолі з одною дорослою самкою. Самка почала атакувати дерев'яні колоди, які тримали двері пастки.
"Рятувальна операція" тривала близько 29 хвилин, після чого два молодих вепри опинилися на волі.
Таким чином, дикі свині, на думку вчених, продемонстрували "рятувальну поведінку", яка в тваринному світі зустрічається досить рідко. І визначається як один з найскладніших видів взаємодії між живими істотами, що вказує на високий рівень інтелекту і емпатії.
До слова
Зоозахисники закликають людей відмовитися від свинини і дати тваринам шанс прожити інше життя.
"Що ми знаємо про свиней? Ці тварини є соціальними, вони вміють дружити і намагаються триматися поруч з "близькими по духу". Після кішки і собаки свиня є найбільш порядною домашньою твариною. Також свині люблять купатися і з великим задоволенням плавають", - відзначають представники зоозахисної оргнанізаціі" Відкриті клітки".
Додамо, що свинина має негативний вплив на здоров'я людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, свинина, як і інше червоне м'ясо, провокує розвиток раку.