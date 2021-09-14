Ученые обнаружили у диких кабанов “спасательное поведение”
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Чехии группа кабанов освободила двух поросят из ловушки. Свидетелями ситуации стали ученые Чешского университета естественных наук, передает УНН со ссылкой на USA Today.
Инцидент произошел на территории Национального природного заповедника “Водерадские Бучины”. Исследователи установили ловушку для кабанов, с целью изучить меры профилактики африканской чумы свиней. На ловушку была направлена видеокамера, которая зафиксировала поимку двух молодых кабанов.
Через некоторое время после того, как животные оказались в ловушке, к ним на помощь прибыла группа из восьми кабанов во главе с одной взрослой самкой. Самка начала атаковать деревянные бревна, которые держали двери ловушки.
“Спасательная операция” длилась около 29 минут, после чего два молодых кабана оказались на свободе.
Таким образом, кабаны, по мнению ученых, продемонстрировали "спасательное поведение", которое в животном мире встречается довольно редко. И определяется как один из сложнейших видов взаимодействия между живыми существами, указывающий на высокий уровень интеллекта и эмпатии.
К слову
Зоозащитники призывают людей отказаться от свинины и дать животным шанс прожить другую жизнь.
“Что мы знаем о свиньях? Эти животные являются социальными, они умеют дружить и стараются держаться рядом с "близкими по духу“. После кошки и собаки свинья является самым порядочным домашним животным. Также свиньи любят купаться и с большим удовольствием плавают”, — отмечают представители зоозащитной оргнанизации “Открытые клетки”.
Добавим, что свинина имеет негативное влияние на здоровье человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, свинина, как и другое красное мясо, провоцирует развитие рака.