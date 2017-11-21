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Учені виявили астероїд з іншої галактики

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Учені виявили астероїд під назвою 'Oumuamua, який прилетів з міжзоряного простору, є одним з найбільш продовгастих космічних об'єктів, відомих науці. Повідомляє ВВС Україна, передає УНН.

Швидкість і траєкторія об'єкта, який виявили 19 жовтня, вказували на те, що він виник у планетній системі навколо іншої зірки.

Назва астероїда 'Oumuamua у перекладі з гавайської означає "посланець здалеку прилітає першим".

Поки спостереження вказують на те, що об'єкт у 10 разів довший за свою ширину.

Це співвідношення є найнезвичнішим у порівнянні з усіма іншими астероїдами чи кометами, які коли-небудь спостерігали у Сонячній системі.

Використовуючи спостереження з дуже великого телескопа (VLT) в Чилі, Карен Міх з Інституту астрономії в Гонолулу, Гаваї, та її колеги визначили, що об'єкт був близько 400 м завдовжки.

Астероїд швидко обертався, що спричиняло різку зміну його яскравості. Саме завдяки цьому вчені змогли визначити співвідношення довжини та ширини небесного об'єкта.

"Ми також виявили, що Oumuamua має червонуватий колір, як у деяких інших об'єктів Сонячної системи, і підтвердили, що він абсолютно інертний, без найменшого натяку на пил навколо себе", - сказала Міх.

Ці властивості вказують на те, що Oumuamua є суцільним шматком каменю, можливо, з домішкою металу, не містить води чи льоду, а його поверхня почервоніла через опромінення з космосу впродовж тривалого часу.

З огляду на те, що 'Oumuamua утворився навколо іншої зірки, науковці припускають, що він міг би блукати Чумацьким шляхом сотні мільйонів років аж до того як зустрітися з Сонячною системою.

Якщо планети навколо інших зірок утворюються так само, як це відбувається в Сонячній системі, багато об'єктів розміру Oumuamua можуть вилітати в космос. Космічний об'єкт може дати перші докази цього процесу.

 

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