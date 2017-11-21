Ученые обнаружили астероид из другой галактики
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Ученые обнаружили астероид под названием "Oumuamua, прилетевший из межзвездного пространства, является одним из наиболее продолговатых космических объектов, известных науке. Сообщает ВВС Украина, передает УНН.
Скорость и траектория объекта, который обнаружили 19 октября, указывали на то, что он возник в планетной системе вокруг другой звезды.
Название астероида "Oumuamua в переводе с гавайского означает "посланник издалека прилетает первым".
Пока наблюдения указывают на то, что объект в 10 раз длиннее своей ширины.
Это соотношение является необычным по сравнению со всеми другими астероидами или кометами, которые когда-либо наблюдали в Солнечной системе.
Используя наблюдения с очень большого телескопа (VLT) в Чили, Карен Мих из Института астрономии в Гонолулу, Гавайи, и ее коллеги определили, что объект был около 400 м длиной.
Астероид быстро вращался, что вызывало резкое изменение его яркости. Именно благодаря этому ученые смогли определить соотношение длины и ширины небесного объекта.
"Мы также обнаружили, что Oumuamua имеет красноватый цвет, как в некоторых других объектов Солнечной системы, и подтвердили, что он абсолютно инертен, без малейшего намека на пыль вокруг себя", - сказала Мих.
Эти свойства указывают на то, что Oumuamua является сплошным куском камня, возможно, с примесью металла, не содержит воды или льда, а его поверхность покраснела из-за облучения из космоса в течение длительного времени.
Учитывая то, что "Oumuamua образовался вокруг другой звезды, ученые предполагают, что он мог бы бродить Млечным путем сотни миллионов лет до того как встретиться с Солнечной системой.
Если планеты вокруг других звезд образуются так же, как это происходит в Солнечной системе, многие объекты размера Oumuamua могут вылетать в космос. Космический объект может дать первые доказательства этого процесса.