Ученые обнаружили астероид из другой галактики

Скорость и траектория объекта, который обнаружили 19 октября, указывали на то, что он возник в планетной системе вокруг другой звезды.

Название астероида "Oumuamua в переводе с гавайского означает "посланник издалека прилетает первым".

Пока наблюдения указывают на то, что объект в 10 раз длиннее своей ширины.

Это соотношение является необычным по сравнению со всеми другими астероидами или кометами, которые когда-либо наблюдали в Солнечной системе.

Используя наблюдения с очень большого телескопа (VLT) в Чили, Карен Мих из Института астрономии в Гонолулу, Гавайи, и ее коллеги определили, что объект был около 400 м длиной.

Астероид быстро вращался, что вызывало резкое изменение его яркости. Именно благодаря этому ученые смогли определить соотношение длины и ширины небесного объекта.

"Мы также обнаружили, что Oumuamua имеет красноватый цвет, как в некоторых других объектов Солнечной системы, и подтвердили, что он абсолютно инертен, без малейшего намека на пыль вокруг себя", - сказала Мих.

Эти свойства указывают на то, что Oumuamua является сплошным куском камня, возможно, с примесью металла, не содержит воды или льда, а его поверхность покраснела из-за облучения из космоса в течение длительного времени.

Учитывая то, что "Oumuamua образовался вокруг другой звезды, ученые предполагают, что он мог бы бродить Млечным путем сотни миллионов лет до того как встретиться с Солнечной системой.

Если планеты вокруг других звезд образуются так же, как это происходит в Солнечной системе, многие объекты размера Oumuamua могут вылетать в космос. Космический объект может дать первые доказательства этого процесса.