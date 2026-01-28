Убивство мера Сімеїза: підозрюваного затримали через 13 років

Після понад десяти років розшуку у Львові затримали чоловіка, підозрюваного в умисному вбивстві мера селища Сімеїз Кирила Костенка, скоєному у лютому 2013 року, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, після відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження правоохоронцям вдалося встановити місце перебування підозрюваного. 28 січня 2026 року його затримано у місті Львові. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Додамо

У Національній поліції повідомили, що затриманий – неодноразово судимий уродженець Львівщини 1979 року народження.

Розслідування триває. Вживаються заходи для повного встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Контекст

Злочин стався у 2013 році біля адмінбудівлі Сімеїзької селищної ради. Тоді невстановлена особа здійснила прицільний обстріл автомобіля посадовця з вогнепальної зброї - голови селищної ради, внаслідок чого потерпілий загинув на місці події.

Після скоєного зловмисник намагався знищити докази. Зокрема, поліцейські виявили спалений транспортний засіб зі зброєю всередині, на якому злочинець скоїв розстріл потерпілого, повідомили у Нацполіції.