Убийство мэра Симеиза: подозреваемого задержали спустя 13 лет

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Во Львове задержали мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве мэра поселка Симеиз Кирилла Костенко, совершенном в 2013 году. Подозреваемый, неоднократно судимый уроженец Львовщины, был найден после восстановления утраченных материалов дела.

Убийство мэра Симеиза: подозреваемого задержали спустя 13 лет

После более чем десяти лет розыска во Львове задержали мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве мэра поселка Симеиз Кирилла Костенко, совершенном в феврале 2013 года, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, после восстановления утраченных материалов уголовного производства правоохранителям удалось установить местонахождение подозреваемого. 28 января 2026 года он задержан в городе Львове. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Добавим

В Национальной полиции сообщили, что задержанный – неоднократно судимый уроженец Львовщины 1979 года рождения.

Расследование продолжается. Принимаются меры для полного установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Контекст

Преступление произошло в 2013 году возле админздания Симеизского поселкового совета. Тогда неустановленное лицо совершило прицельный обстрел автомобиля должностного лица из огнестрельного оружия - председателя поселкового совета, в результате чего потерпевший погиб на месте происшествия. 

После содеянного злоумышленник пытался уничтожить доказательства. В частности, полицейские обнаружили сожженное транспортное средство с оружием внутри, на котором преступник совершил расстрел потерпевшего, сообщили в Нацполиции.

Антонина Туманова

