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У зоні дії 5G житиме дві третини населення світу вже до кінця 2025 року - дослідження

У зоні дії 5G житиме дві третини населення світу вже до кінця 2025 року - дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. У найближчі шість років кількість підключень до 5G-мереж у світі перевищить 2,6 млрд, а 65% населення світу житиме в зоні дії мереж 5G. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт Ericsson Mobility Report.

Компанія Ericsson опублікувала свій новий звіт Ericsson Mobility Report за листопад 2019 року, в якому представлені прогнозні дані стосовно розвитку технологій і послуг зв’язку на період до кінця 2025 року.

"За оцінкою Ericsson, у зв’язку зі швидким розвитком екосистеми 5G в найближчі шість років кількість підключень до 5G-мереж перевищить 2,6 млрд", - йдеться у звіті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мінцифри розповіли, коли в Україні з'явиться 5G

Очікується, що за результатами 2019 року в мережах 5G буде 13 млн підключень. У 2020 році розвиток послуг 5G пришвидшиться — будуть сформовані умови для масового впровадження технологій 5G, і до кінця 2025 року у світі буде вже 2,6 млрд підключень до мереж 5G.

"Згідно з прогнозом, представленим у звіті, до кінця 2025 року 65% населення світу житиме в зоні дії мереж 5G, у якій генеруватиметься 45% всесвітнього мобільного трафіку", - сказано у звіті.

Окрім цього, середнє споживання трафіку з розрахунку на один смартфон зросте з теперішніх 7,2 ГБ до 24 ГБ до кінця 2025 року. Майбутнє стрімке зростання пов’язане з появою нових послуг, серед яких — можливість дивитися потокове відео з використанням технологій віртуальної і доповненої реальностей. 7,2 ГБ на місяць — це 21 хвилина HD відео (1280 x 720) на день. 24 ГБ на місяць — це 30 хвилин HD відео і 6 хвилин контенту у VR щодня.

У 2019 році запущено послуги 5G у країнах Азії, Європи, Близького Сходу та Північної Америки. Загалом, намір запустити комерційні мережі 5G анонсували близько половини операторів у світі. У жовтні 2019 року в мережах 5G зареєстровано 10 млн підключень.

Нагадаємо, під 5G виділили додаткові частоти.

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