У зоні дії 5G житиме дві третини населення світу вже до кінця 2025 року - дослідження

КИЇВ. 25 листопада. УНН. У найближчі шість років кількість підключень до 5G-мереж у світі перевищить 2,6 млрд, а 65% населення світу житиме в зоні дії мереж 5G. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт Ericsson Mobility Report.