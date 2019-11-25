Під 5G виділили додаткові частоти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Делегати на Всесвітній конференції радіозв'язку 2019 роки (ВКР-19) визначили додаткові смуги радіочастот для Міжнародного рухомого електрозв'язку (IMT), які сприятимуть розвитку мереж рухомого зв'язку п'ятого покоління (5G). Про це УНН повідомляє з посиланням на ITU News.
При визначенні смуг частот 24,25-27,5 ГГц, 37-43,5 ГГц, 45,5-47 ГГц, 47,2-48,2 і 66-71 ГГц для розгортання мереж 5G, ВКР-19 також вжила заходів для забезпечення належного захисту супутникової служби дослідження Землі (EESS).
В цілому делегати на конференції визначили 17,25 ГГц спектру для IMT в порівнянні з пропускною здатністю 1,9 ГГц, доступною до проведення ВКР-19. З цього числа спектр в 14,75 ГГц був гармонізований у всьому світі, досягнувши 85% глобальної гармонізації.
Передбачається, що IMT-2020 року, назва, яку використовують в МСЕ для стандартів 5G, буде продовжувати розроблятися з 2020 року, при цьому вже проводяться випробування 5G і комерційна діяльність для надання допомоги в оцінці відповідних технологій і смуг частот, які можуть використовуватися для цієї мети.
Перше повномасштабне комерційне розгортання 5G очікується через деякий час після вступу в силу специфікацій IMT-2020.
Нагадаємо, у Мінцифри розповіли, коли в Україні з'явиться 5G.