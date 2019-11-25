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Под 5G выделили дополнительные частоты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Делегаты на Всемирной конференции радиосвязи 2019 года (ВКР-19) определили дополнительные полосы радиочастот для Международной подвижной электросвязи (IMT), которые будут способствовать развитию сетей подвижной связи пятого поколения (5G). Об этом УНН сообщает со ссылкой на ITU News.

При определении полос частот 24,25–27,5 ГГц, 37–43,5 ГГц, 45,5–47 ГГц, 47,2–48,2 и 66–71 ГГц для развертывания сетей 5G, ВКР-19 также приняла меры для обеспечения надлежащей защиты спутниковой службы исследования Земли (EESS).

В общей сложности делегаты на конференции определили 17,25 ГГц спектра для IMT по сравнению с полосой пропускания 1,9 ГГц, доступной до проведения ВКР-19. Из этого числа спектр в 14,75 ГГц был гармонизирован во всем мире, достигнув 85% глобальной гармонизации.

Предполагается, что IMT-2020, название, используемое в МСЭ для стандартов 5G, будет продолжать разрабатываться с 2020 года, при этом уже проводятся испытания 5G и коммерческая деятельность для оказания помощи в оценке подходящих технологий и полос частот, которые могут использоваться для этой цели.

Первое полномасштабное коммерческое развертывание 5G ожидается через некоторое время после вступления в силу спецификаций IMT-2020.

Напомним, в Минцифры рассказали, когда в Украине появится 5G.

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