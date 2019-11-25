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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 40760 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108138 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В зоне действия 5G будет жить две трети населения мира уже до конца 2025 года - исследование

В зоне действия 5G будет жить две трети населения мира уже до конца 2025 года - исследование

Киев  •  УНН

 • 19349 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В ближайшие шесть лет количество подключений к 5G-сетям в мире превысит 2,6 млрд, а 65% населения мира будет жить в зоне действия сетей 5G. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Ericsson Mobility Report.

Компания Ericsson опубликовала свой новый отчет Ericsson Mobility Report за ноябрь 2019 года, в котором представлены прогнозные данные по развитию технологий и услуг связи на период до 2025 года.

"По оценке Ericsson, в связи с быстрым развитием экосистемы 5G в ближайшие шесть лет количество подключений к 5G-сетей превысит 2,6 млрд", - говорится в отчете.

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Ожидается, что по результатам 2019 года в сетях 5G будет 13 млн подключений. В 2020 году развитие услуг 5G ускорится - будут сформированы условия для массового внедрения технологий 5G, и к 2025 году в мире будет уже 2,6 млрд подключений к сетям 5G.

"Согласно прогнозу, представленному в отчете, в 2025 году 65% населения мира будет жить в зоне действия сетей 5G, в которой будет генерироваться 45% всемирного мобильного трафика", - говорится в отчете.

Кроме этого, среднее потребление трафика в расчете на один смартфон вырастет с нынешних 7,2 ГБ до 24 ГБ до конца 2025 года. Будущий стремительный рост связан с появлением новых услуг, среди которых - возможность смотреть потоковое видео с использованием технологий виртуальной и дополненной реальностей. 7,2 ГБ в месяц - это 21 минута HD видео (1280x720) в день. 24 ГБ в месяц - это 30 минут HD видео и 6 минут контента в VR ежедневно.

В 2019 году запущены услуги 5G в странах Азии, Европы, Ближнего Востока и Северной Америки. В общем, намерения запустить коммерческие сети 5G анонсировали около половины операторов в мире. В октябре 2019 года в сетях 5G зарегистрировано 10 млн подключений.

Напомним, для 5G выделили дополнительные частоты.

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