У зміні світового клімату винні багаті люди – дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У зміні клімату винні багаті люди, адже вони використовують найбільшу кількість енергії. Про це свідчить дослідження британського Університету Лідса, передає УНН із посиланням на BBC News Україна.
"На заможних людях лежить значна частина відповідальності за кліматичну кризу, свідчить дослідження британського Університету Лідса, що охопило 86 країн", - йдеться у повідомленні.
За даними науковців, у всіх цих країнах десята частина населення з найвищими статками споживає приблизно у 20 разів більше енергії, ніж десята частина з найнижчими прибутками. Зазначається, якщо уряди кардинально не змінять політику, до 2050-го року споживання енергії зросте вдвічі у порівнянні з 2011-м.
Скориставшись даними Євросоюзу та Світового банку, вчені проаналізували, на що групи людей з різним рівнем доходів витрачають гроші:
- в категорії "транспорт" більше половини енергії споживає десята частина людей з найвищими доходами. Це відповідає результатам іншого дослідження, яке показало, що в Британії 70% всіх авіаперельотів здійснює 15% населення,
- супербагатії відвідують найвіддаленіші куточки планети, тоді як, наприклад, 57% населення Британії взагалі ніколи не літає за кордон,
- на 10% найбагатших споживачів припадає близько третини всієї використаної енергії. Найімовірніше, це пов'язано з розмірами їхніх будинків.
На думку авторів проекту, уряди можуть знизити попит на приватні авто шляхом покращення роботи громадського транспорту, підвищення податків на великі автомобілі і збільшення тарифів для пасажирів, що літають частіше за інших.
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Дослідники також порівняли споживання енергії в різних країнах:
- п'ята частина британців входить до 5% населення планети, які споживають найбільше енергії. Разом із ними - 40% німців і все населення Люксембургу,
- лише 2% жителів Китаю і 0,02% жителів Індії увійшли до цих п'яти відсотків головних світових споживачів енергії,
- найбідніша частина британців споживає приблизно в п'ять разів більше енергії, ніж мільярд найбідніших жителів Індії.
За висновками науковців, глобальні витрати енергії лише на транспорт можуть збільшитися на третину до 2050 року, і якщо транспорт і далі працюватиме на викопному паливі, для клімату це стане катастрофою.
"Це дослідження має вплинути на майбутні кліматичні переговори в ООН, де питання соціальної нерівності завжди викликає гучні суперечки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на державних шахтах України видобуток зменшився майже вдвічі - до 3,5 млн т, водночас дотація на 1 тонну вугільної продукції зросла майже в 3,7 рази.