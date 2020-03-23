У зміні світового клімату винні багаті люди – дослідження

"На заможних людях лежить значна частина відповідальності за кліматичну кризу, свідчить дослідження британського Університету Лідса, що охопило 86 країн", - йдеться у повідомленні.

За даними науковців, у всіх цих країнах десята частина населення з найвищими статками споживає приблизно у 20 разів більше енергії, ніж десята частина з найнижчими прибутками. Зазначається, якщо уряди кардинально не змінять політику, до 2050-го року споживання енергії зросте вдвічі у порівнянні з 2011-м.

Скориставшись даними Євросоюзу та Світового банку, вчені проаналізували, на що групи людей з різним рівнем доходів витрачають гроші:

- в категорії "транспорт" більше половини енергії споживає десята частина людей з найвищими доходами. Це відповідає результатам іншого дослідження, яке показало, що в Британії 70% всіх авіаперельотів здійснює 15% населення,

- супербагатії відвідують найвіддаленіші куточки планети, тоді як, наприклад, 57% населення Британії взагалі ніколи не літає за кордон,

- на 10% найбагатших споживачів припадає близько третини всієї використаної енергії. Найімовірніше, це пов'язано з розмірами їхніх будинків.

На думку авторів проекту, уряди можуть знизити попит на приватні авто шляхом покращення роботи громадського транспорту, підвищення податків на великі автомобілі і збільшення тарифів для пасажирів, що літають частіше за інших.

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Дослідники також порівняли споживання енергії в різних країнах:

- п'ята частина британців входить до 5% населення планети, які споживають найбільше енергії. Разом із ними - 40% німців і все населення Люксембургу,

- лише 2% жителів Китаю і 0,02% жителів Індії увійшли до цих п'яти відсотків головних світових споживачів енергії,

- найбідніша частина британців споживає приблизно в п'ять разів більше енергії, ніж мільярд найбідніших жителів Індії.

За висновками науковців, глобальні витрати енергії лише на транспорт можуть збільшитися на третину до 2050 року, і якщо транспорт і далі працюватиме на викопному паливі, для клімату це стане катастрофою.

"Це дослідження має вплинути на майбутні кліматичні переговори в ООН, де питання соціальної нерівності завжди викликає гучні суперечки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на державних шахтах України видобуток зменшився майже вдвічі - до 3,5 млн т, водночас дотація на 1 тонну вугільної продукції зросла майже в 3,7 рази.