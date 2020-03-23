В изменении мирового климата виноваты богатые люди - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В изменении климата виноваты богатые люди, ведь они используют наибольшее количество энергии. Об этом свидетельствует исследование британского Университета Лидса, передает УНН со ссылкой на BBC News Украина.
"На состоятельных людях лежит значительная часть ответственности за климатический кризис, свидетельствует исследование британского Университета Лидса, охватившего 86 стран", - говорится в сообщении.
По данным ученых, во всех этих странах десятая часть населения с самыми высокими доходами потребляет примерно в 20 раз больше энергии, чем десятая часть с самыми низкими доходами. Отмечается, если правительства кардинально не изменят политику, к 2050 году потребление энергии возрастет вдвое по сравнению с 2011-м.
Воспользовавшись данным Евросоюза и Всемирного банка, ученые проанализировали, на что группы людей с разным уровнем доходов тратят деньги:
- в категории "транспорт" больше половины энергии потребляет десятая часть людей с высокими доходами. Это соответствует результатам другого исследования, которое показало, что в Великобритании 70% всех авиаперелетов осуществляет 15% населения,
- супербогачи посещают самые отдаленные уголки планеты, тогда как, например, 57% населения Британии вообще никогда не летает за границу,
- на 10% самых богатых потребителей приходится около трети всей использованной энергии. Скорее всего, это связано с размерами их домов.
По мнению авторов проекта, правительства могут снизить спрос на частные авто путем улучшения работы общественного транспорта, повышения налогов на большие автомобили и увеличения тарифов для пассажиров, летающих чаще других.
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Исследователи также сравнили потребление энергии в разных странах:
- пятая часть британцев входит в 5% населения планеты, потребляют больше всего энергии. Вместе с ними - 40% немцев и все население Люксембурга,
- только 2% жителей Китая и 0,02% жителей Индии вошли в этих пяти процентов главных мировых потребителей энергии,
- беднейшая часть британцев потребляет примерно в пять раз больше энергии, чем миллиард беднейших жителей Индии.
По заключению ученых, глобальные расходы энергии только на транспорт могут увеличиться на треть к 2050 году, и если транспорт и дальше работать на ископаемом топливе, для климата это станет катастрофой.
"Это исследование должно повлиять на будущие климатические переговоры в ООН, где вопросы социального неравенства всегда вызывает громкие споры", - говорится в сообщении.
Напомним, на государственных шахтах Украины добыча уменьшилась почти вдвое - до 3,5 млн т, в то же время дотация на 1 тонну угольной продукции возросла почти в 3,7 раза.