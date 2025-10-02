У Житомирі горів гуртожиток медінституту: постраждали четверо студентів

Увечері 2 жовтня в Житомирському медичному інституті загорілася кімната в п’ятиповерховому гуртожитку. Внаслідок пожежі четверо студентів надихалися димом. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі глава Житомирської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко, передає УНН.

Сьогодні о 20.32 сталася пожежа в одній з кімнат п'ятиповерхового гуртожитку Житомирського медичного інституту - написав Віталій Бунечко.

Зазначається, що на місце події оперативно прибули розрахунки ДСНС, яким вдалося швидко локалізувати поширення вогню та загасити пожежу.

За словами глави ОВА, внаслідок надзвичайної події четверо студентів надихалися продуктами горіння, отримали на місці першу медичну допомогу. Більше ніхто не постраждав.

Студенти та внутрішньо-переміщені особи - близько 400 людей - будуть розселені за необхідності в інші помешкання - йдеться у дописі чиновника.

"Символічно, що для евакуації студентів була задіяна пожежна техніка, яку ми передавали рятівникам лише рік тому. Дякуємо нашим героям без зброї за оперативність, професіоналізм та готовність прийти на допомогу", - додав він.

У Львові загорілася батарея електроскутера: серед постраждалих двоє дітей