Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
У Житомирі горів гуртожиток медінституту: постраждали четверо студентів

Київ

У Житомирському медичному інституті сталася пожежа в гуртожитку, четверо студентів отруїлися димом. Близько 400 мешканців будуть розселені, ДСНС оперативно локалізувала вогонь.

У Житомирі горів гуртожиток медінституту: постраждали четверо студентів

Увечері 2 жовтня в Житомирському медичному інституті загорілася кімната в п’ятиповерховому гуртожитку. Внаслідок пожежі четверо студентів надихалися димом. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі глава Житомирської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко, передає УНН.

Сьогодні о 20.32 сталася пожежа в одній з кімнат п'ятиповерхового гуртожитку Житомирського медичного інституту

- написав Віталій Бунечко.

Зазначається, що на місце події оперативно прибули розрахунки ДСНС, яким вдалося швидко локалізувати поширення вогню та загасити пожежу.

За словами глави ОВА, внаслідок надзвичайної події четверо студентів надихалися продуктами горіння, отримали на місці першу медичну допомогу. Більше ніхто не постраждав.

Студенти та внутрішньо-переміщені особи - близько 400 людей - будуть розселені за необхідності в інші помешкання

- йдеться у дописі чиновника.

"Символічно, що для евакуації студентів була задіяна пожежна техніка, яку ми передавали рятівникам лише рік тому. Дякуємо нашим героям без зброї за оперативність, професіоналізм та готовність прийти на допомогу", - додав він.

У Львові загорілася батарея електроскутера: серед постраждалих двоє дітей27.09.25, 10:54 • 3858 переглядiв

Віта Зеленецька

СуспільствоКримінал та НППодії
Житомир