У Житомирі горів гуртожиток медінституту: постраждали четверо студентів
Київ • УНН
У Житомирському медичному інституті сталася пожежа в гуртожитку, четверо студентів отруїлися димом. Близько 400 мешканців будуть розселені, ДСНС оперативно локалізувала вогонь.
Увечері 2 жовтня в Житомирському медичному інституті загорілася кімната в п’ятиповерховому гуртожитку. Внаслідок пожежі четверо студентів надихалися димом. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі глава Житомирської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко, передає УНН.
Сьогодні о 20.32 сталася пожежа в одній з кімнат п'ятиповерхового гуртожитку Житомирського медичного інституту
Зазначається, що на місце події оперативно прибули розрахунки ДСНС, яким вдалося швидко локалізувати поширення вогню та загасити пожежу.
За словами глави ОВА, внаслідок надзвичайної події четверо студентів надихалися продуктами горіння, отримали на місці першу медичну допомогу. Більше ніхто не постраждав.
Студенти та внутрішньо-переміщені особи - близько 400 людей - будуть розселені за необхідності в інші помешкання
"Символічно, що для евакуації студентів була задіяна пожежна техніка, яку ми передавали рятівникам лише рік тому. Дякуємо нашим героям без зброї за оперативність, професіоналізм та готовність прийти на допомогу", - додав він.
