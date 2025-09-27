У Львові загорілася батарея електроскутера: серед постраждалих двоє дітей
Київ • УНН
27 вересня у Львові на вул. Богдана Хмельницького виникла пожежа в квартирі через займання літієвої батареї електроскутера, залишеної на зарядці вночі. Внаслідок пожежі постраждали троє осіб, серед них двоє дітей, які були госпіталізовані.
У Львові через займання батареї від електроскутера постраждали троє людей, повідомили у ГУНП у Львівській області у суботу, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, рятувальники отримали повідомлення про пожежу в квартирі на вулиці Богдана Хмельницького 27 вересня о 04:47. Загоряння виникло на третьому поверсі десятиповерхового житлового будинку.
Як з’ясувалося, причиною пожежі стало займання літієвої батареї від електроскутера, яку залишили на зарядці вночі. Внаслідок займання травмовано трьох осіб, зокрема двох дітей: дівчинку 2015 року народження - отруєння продуктами горіння; юнака 2009 року народження - опіки рук; та матір 1980 року народження - опіки рук
Постраждалих, як вказано, госпіталізовано до лікувального закладу.
До прибуття рятувальників сусіди загасили пожежу за допомогою вогнегасників.
Поради рятувальників
Рятувальники вкотре нагадують:
- заряджайте акумулятори лише у провітрюваному приміщенні, на негорючій поверхні;
- не використовуйте пошкоджені чи сумнівні зарядні пристрої;
- не залишайте зарядку на ніч або без нагляду;
- завжди майте вдома справний вогнегасник.