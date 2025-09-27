Во Львове загорелась батарея электроскутера: среди пострадавших двое детей

$41.490.00
26 сентября, 14:33 • 39742 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 77402 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 32775 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 32239 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 31805 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 24883 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 46518 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 49075 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 49713 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 30124 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Эксклюзивы
Старт переговоров о вступлении Украины в ЕС возможен весной 2026 года26 сентября, 23:48 • 6170 просмотра
На ВОТ начали закрываться топливные заправки - ЦНС27 сентября, 00:17 • 16587 просмотра
В 13 разів перевищує Юпітер: вчені NASA виявили екзопланету в зоні, де життя неможливе27 сентября, 01:36 • 4012 просмотра
Украину накроет холодная воздушная масса: дожди, сильный ветер и заморозки 27 сентябряPhoto05:02 • 9780 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий06:00 • 11731 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий06:00 • 11857 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 77402 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 37266 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 46518 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 49075 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Петер Сийярто
Рустем Умеров
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Германия
Дания
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 39742 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 32543 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 37948 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 40329 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 47994 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Truth Social
Вашингтон Пост
Financial Times

Во Львове загорелась батарея электроскутера: среди пострадавших двое детей

Киев • УНН

 • 788 просмотра

27 сентября во Львове на ул. Богдана Хмельницкого возник пожар в квартире из-за возгорания литиевой батареи электроскутера, оставленной на зарядке ночью. В результате пожара пострадали три человека, среди них двое детей, которые были госпитализированы.

Во Львове загорелась батарея электроскутера: среди пострадавших двое детей

Во Львове из-за возгорания батареи от электроскутера пострадали три человека, сообщили в ГУНП во Львовской области в субботу, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, спасатели получили сообщение о пожаре в квартире на улице Богдана Хмельницкого 27 сентября в 04:47. Возгорание возникло на третьем этаже десятиэтажного жилого дома.

Как выяснилось, причиной пожара стало возгорание литиевой батареи от электроскутера, которую оставили на зарядке ночью. В результате возгорания травмированы три человека, в том числе двое детей: девочка 2015 года рождения - отравление продуктами горения; юноша 2009 года рождения - ожоги рук; и мать 1980 года рождения - ожоги рук

- указали в ГСЧС.

Пострадавшие, как указано, госпитализированы в лечебное учреждение.

До прибытия спасателей соседи потушили пожар с помощью огнетушителей.

Советы спасателей

Спасатели в очередной раз напоминают:

  • заряжайте аккумуляторы только в проветриваемом помещении, на негорючей поверхности;
    • не используйте поврежденные или сомнительные зарядные устройства;
      • не оставляйте зарядку на ночь или без присмотра;
        • всегда имейте дома исправный огнетушитель.

          Юлия Шрамко

          Криминал и ЧП
          Электроэнергия
          Львов