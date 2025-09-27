Во Львове загорелась батарея электроскутера: среди пострадавших двое детей
Киев • УНН
27 сентября во Львове на ул. Богдана Хмельницкого возник пожар в квартире из-за возгорания литиевой батареи электроскутера, оставленной на зарядке ночью. В результате пожара пострадали три человека, среди них двое детей, которые были госпитализированы.
Во Львове из-за возгорания батареи от электроскутера пострадали три человека, сообщили в ГУНП во Львовской области в субботу, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, спасатели получили сообщение о пожаре в квартире на улице Богдана Хмельницкого 27 сентября в 04:47. Возгорание возникло на третьем этаже десятиэтажного жилого дома.
Как выяснилось, причиной пожара стало возгорание литиевой батареи от электроскутера, которую оставили на зарядке ночью. В результате возгорания травмированы три человека, в том числе двое детей: девочка 2015 года рождения - отравление продуктами горения; юноша 2009 года рождения - ожоги рук; и мать 1980 года рождения - ожоги рук
Пострадавшие, как указано, госпитализированы в лечебное учреждение.
До прибытия спасателей соседи потушили пожар с помощью огнетушителей.
Советы спасателей
Спасатели в очередной раз напоминают:
- заряжайте аккумуляторы только в проветриваемом помещении, на негорючей поверхности;
- не используйте поврежденные или сомнительные зарядные устройства;
- не оставляйте зарядку на ночь или без присмотра;
- всегда имейте дома исправный огнетушитель.